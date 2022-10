Una explosión en un restaurante de Tarragona deja al menos siete heridos

Al menos siete personas han resultado heridas en la explosión registrada a primera de la tarde en un céntrico restaurante de Tarragona, posiblemente causada por una fuga de gas, según ha informado el Sistema de Emergencias Médicas (SEM), que ha desplazado al lugar once unidades sanitarias. El Ayuntamiento de Tarragona ha informado de que, de los siete heridos, cinco son leves y dos menos grave. Todos han sido trasladados al hospital Joan XXIII o al de Santa Tecla, pero no se teme por su vida.

El restaurante japonés Koyo, en el que ha tenido lugar la explosión, se encuentra ubicado en el número 26 de la Rambla Nova, en el centro de Tarragona, hasta donde se ha desplazado esta tarde el alcalde de la ciudad, Pau Ricomà y los Bombers de la Generalitat que han indicado que la explosión ha tenido lugar minutos antes de la cuatro de la tarde en un restaurante ubicado en la Rambla Nova de Tarragona, a donde ha desplazado siete dotaciones.

🔴 Info de tancament:



Per aquest incident a #Tarragona el #SEM ha atès 7 persones i ha mobilitzat 6 unitats terrestres i 1 equip conjunt @bomberscat i #SEM.



▶️ 5 persones en estat lleu: 3 a l’H. Sta.Tecla i 2 a @hjoan23



▶️ 2 persones menys greus a H. Sta.Tecla i @hjoan23 https://t.co/Dirmvo9yLG — SEM. Generalitat (@semgencat) October 16, 2022

En el local, indican los Bombers, no hay fuego en estos momentos y se han cerrado todos los suministros, además de precisar: "No hay ningún riesgo para los vecinos de la zona", ya que han inspeccionado los pisos ubicados sobre el restaurante y han comprobado que no había nadie en los mismos. Se da la circunstancia de que en la planta superior al local se encuentra una clínica dental que, al ser domingo, está cerrada.

Efectivos de este cuerpo han empezado a sacar los escombros del falso techo que ha caído y restos de vidrios para comprobar que no hay nadie debajo, al tiempo que técnicos de Bombers inspeccionan la estructura del edificio.