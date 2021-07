Facua pide investigar a DIA por vender productos ibéricos con sellos "falsos".

Facua (Consumidores en Acción) ha pedido investigar a la cadena de supermercados DIA por vender durante meses productos ibéricos cuyos certificados y sellos sanitarios habían sido "falsificados". La asociación reclama a las diferentes autoridades sanitarias autonómicas que abran una investigación a la cadena de supermercados para esclarecer su responsabilidad en la comercialización de dichos productos para conocer si era conocedora de que se trataba de ibéricos falsos.

En un comunicado Facua asegura que DIA bajó los precios de los productos de la marca Campo Noble hasta en un 75% tras conocer que la Guardia Civil investigaba una presunta trama de distribución de ibéricos robados que acabó con seis detenidos y varias empresas investigadas.

La investigación - agrega- fue además por manipular y falsificar sellos sanitarios y certificados de productos ibéricos, que fueron catalogados posteriormente como "no aptos" para el consumo humano. La cadena de supermercados sostiene que no conoce que dichos productos ibéricos fueran falsos y que se limitó en un primer momento a retirar la partida que le indicó la Guardia Civil, asegura ser "víctima de una estafa" y ha negado vender "ningún producto no apto para el consumo", según Facua.

Ante esta situación, demanda que se aclaren las responsabilidades y recomienda a los consumidores que puedan tener productos de Campo Noble en sus hogares que se abstengan de consumirlos y soliciten el reembolso, más allá de que puedan emprender acciones legales contra la cadena de supermercados por haber sido "víctimas de un fraude".