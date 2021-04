Facua pide retirar maquillajes de Krash porque "blanquean la prostitución"

La asociación de consumidores Facua ha pedido retirar la línea de productos de maquillaje Sugar Daddy, de la marca Krash, porque considera que "blanquea la prostitución al normalizar, con su estrategia de venta, que las mujeres mantengan relaciones con hombres mayores que ellas a cambio de regalos, dinero u otras prebendas". El término "sugar daddy" hace referencia a hombres que tienen relaciones con mujeres mucho más jóvenes y en los que el factor económico -recibir regalos o dinero- es fundamental, ha subrayado Facua.

Entre los productos de esta línea, que vende la cadena de perfumerías Primor, se incluye una paleta de maquillaje que tiene la apariencia de una tarjeta de crédito y colores con nombre como "Is that your dad?", "Paga semanal" o "Podría ser su niet@", así como labiales llamados "No credit limit" o "Bizum de 500 €", explica la asociación.

Esta terminología "enmascara y presenta como deseables y positivas unas relaciones que no son sino una forma encubierta de prostitución", señala Facua, que advierte del "peligro que conlleva lanzar este mensaje entre las consumidoras más jóvenes".

También califican como "un auténtico despropósito que la marca siga cayendo en estereotipos completamente retrógrados y misóginos para vender sus productos, presentando a las mujeres como derrochadoras que solo buscan el dinero de los hombres para comprar todo lo que desean". Por ello, instan a Primor y a Krash a retirar de la venta esta línea de productos por "normalizar de forma encubierta una situación de violencia contra las mujeres, usándolas como estrategia de venta".