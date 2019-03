"Mis abuelos son un regalo de Dios", recuerda la nieta del 'Pastor de Andorra'

A Rosa se le cae la baba cuando habla de sus abuelos. Son José y Pascuala, y son la pareja más longeva de España. Llevan más de 75 años juntos y difunden amor por cada rincón su pueblo, Andorra. Lainformacion.com ha charlado con ella con motivo del Día de los Abuelos.

"Para mí es un regalo de Dios tenerlos todavía", recuerda Rosa Iranzo, nieta del Pastor de Andorra.

José es Pastor, pero su gran pasión es cantar Jotas. José es un estilo de vida, una lección de filosofía existencial. Este año ha cumplido 100 años y lleva 76 casado con el amor de su vida: Pascuala.

"Ver a mis abuelos así de sanos lo veo normal porque toda la vida han estado bien. Se han querido mucho y para mí es una bendición tenerlos", dice Rosa, que no puede evitar la risa nerviosa cuando habla de ellos.

José y Pascuala tienen un bisnieto de tres años que es la alegría de la familia. "Siempre que estamos juntos nos reímos y lo pasamos en grande", recalca Rosa. Una historia de amor únicaEl ' Romeo' Iranzo quedó perdidamente enamorado de la ' Julieta' Pascuala desde muy pequeños hasta hoy día. "Me gustaba mucho. Ella era muy guapa y yo me tenía por feote y siempre me quedaba con las ganas de decirle que me gustaba pero nunca me atrevía", recuerda José que recurrió a su cuñado para poder hablar con el amor de su vida."Tenía unos ojos que hablaban y estaba loco de amor, loco de amor, y loco de amor sigo por ella. Si volviera a casarme no la encontraría mejor. Nunca hemos estado enfermos, ni un sólo día en la cama. Nada le viene mal. Mi mujer tiene mucho más genio que yo, pero no ha conseguido que me enfade ni una sola vez desde que vivimos juntos", relata José con la voz rota.