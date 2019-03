Blanca Suárez: feliz y dispuesta a seguir trabajando sin descanso

Con la sonrisa que le caracteriza, Blanca Suárez habla abiertamente del bonito momento profesional y personal que atraviesa en la actualidad. Con el estreno pendiente de la última película de Álex de la Iglesia 'Mi gran noche' junto a Raphael y de la próxima serie de TVE que protagoniza junto a Álvaro Cervantes 'Carlos, Rey emperador', la actriz está feliz y dispuesta a seguir trabajando sin descanso.

La madrileña de veintiséis años confiesa también que ahora mismo está soltera. Desmiente así una posible reconciliación con su ex, el cantante Dani Martín y una nueva relación con el humorista Dani Martínez, con el que se la fotografió cenando hace algunos días. Para suerte de todos sus admiradores, según la joven actriz, solo son amigos.

CHANCE: Se te ve más delgada ¿has empezado la operación bikini?

BLANCA SUÁREZ: Me cuesta mucho hacer la operación bikini, me gustan demasiado los espaguetis.

CH: ¿Te dejas llevar por los estilistas?

BS: Me dejo aconsejar siempre, me considero fácil en ese sentido porque siempre pruebo antes. Nunca digo que no de entrada, porque luego en foto las cosas cambian.

CH: ¿Qué te parece el nuevo look de la Reina Letizia?

BS: Me gusta mucho, está muy guapa. Yo no me lo haría ahora porque me da miedo cortármelo, pero sí me gusta.

CH: ¿Con que estilo te sientes más cómoda en el día a día?

BS : Soy de zapatillas y vaquero.

CH: ¿Te sienta mal cuando sales algo desfavorecida en las revistas?

BS: No, lo que le gustaría es que la gente que lo vea haga una autocrítica. No por ser famosas vamos siempre maravillosas.

CH: ¿Qué es lo que más te gusta de ti?

BS: Me gustan mis ojos y los labios.

CH: ¿Con la mirada se puede conquistar a un hombre?

BS: Quiero creer que sí.

CH: ¿Cuál es tu rutina de cuidado?

BS: Me cuido lo que mi trabajo me permite. Hago un poco de ejercicio con un entrenador y una tabla de gimnasia.

CH: Hace poco se te volvió a relacionar con Dani Martín ¿crees que es la consecuencia de que os llevéis bien aun siendo ex?

BS: No lo sé, me sorprendió mucho.

CH: ¿Te llevas bien con tus ex?

BS: Sí me llevo bien, pero tendría que pasar mucho tiempo para ser de nuevo amigos.

CH: Con Dani hasta os mencionáis en Twitter*

BS: Yo no he mencionado a nadie pero creo que al final es inevitable sacar de tu vida a gente que has querido.

CH: ¿Dani forma parte de tu vida entonces?

BS: No lo sé, pero no puede desaparecer porque es alguien que ha sido importante en mi vida.

CH: ¿Crees en las segundas oportunidades?

BS: No lo sé, son cosas que surgen pero no lo sé.

CH: Con Miguel Ángel si te llevas bien*

BS: Sí, al final son gente que está en tu vida siempre.

CH: ¿Sois amigos?

BS: Mis amigos con los que salgo son otros, no quedo con Miguel Ángel todos los días para tomar café, pero sí está presente en mi vida.

CH: Hace poco te vimos cenando con Dani Martínez ¿sois amigos?

BS: Sí, tenemos muchos amigos en común.

CH: ¿Él es muy ligón ¿no te ha tirado la caña?

BS: Dani tira la caña a todas.

CH: ¿Sois solo amigos?

BS: Claro, somos muy amigos.

CH: ¿No tienes novio o es que te escondes muy bien?

BS: Estoy muy tranquila como estoy.

CH: ¿No te apetece enamorarte?

BS: No lo sé, esas cosas llegan, a quién no si es una situación maravillosa pero me dejo llevar. La vida no gira en torno a si estás o no enamorado, si estás pensándolo todo el día no vives, yo salgo con mis amigos, veo a mi familia, tengo más tiempo para mí.

CH: ¿Qué dice tu madre cuando ve con alguien en las revistas?

BS: Cada vez me lo pregunta menos.

CH: ¿Qué proyectos tienes ahora?

BS: Estamos rodando Carlos, Rey emperador para Televisión Española y la semana pasada terminé de rodar Mi gran noche de Álex de la Iglesia.

CH: ¿Cómo te ves vestida de época?

BS: Bien, es muy guay, más verlo que trabajar con ello todo un día. El mundo corsé es fuerte.

CH: ¿Qué tal con Raphael?

BS: Muy bien, ha sido muy divertido. Es un profesional maravilloso, está en su sitio todo el tiempo y me ha gustado mucho sentir que disfrutaba con nosotros de la película, que le daba mucha adrenalina.

CH: ¿Eras fan de él antes de conocerle?

BS: No he ido nunca a un concierto suyo pero quiero ir.

CH: ¿Te ha firmado algún disco para algún conocido?

BS: He estado apunto pero sé de muchos compañeros que se lo han pedido, como el propio Álex de la Iglesia.

CH: ¿Impone trabajar con él?

BS: Al principio impone, de hecho el día que le conocimos estábamos impresionados.

CH: Almodovar no te ha llamado para su última película ¿te ha sentado mal?

BS: No, me encantaría estar en esa película pero no puedo pretender estar en todos sus proyectos, el haber estado en dos me parece un logro y un sueño maravilloso.

CH: ¿Cómo calificarías tu experiencia con Álex de la Iglesia?

BS: Me ha gustado mucho sumergirme en su universo, tiene unas ideas y un planteamiento de las cosas fascinante, es como un cuento, no tiene límite.