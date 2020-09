Las farmacias dejarán de vender las mascarillas KN95 en octubre

Las farmacias dejarán de vender desde el próximo mes de octubre las mascarillas KN95. Sí seguirán a la venta las higiénicas, las quirúrgicas y las FFP2 o FFP3. En plena pandemia se permitió su venta sin contar con el marcado de Conformidad Europea (CE) -requisitos esenciales de seguridad de las directivas europeas-. Acaba así el plazo marcado por una resolución de la Secretaría General de Industria y de la Pequeña y Mediana Empresa el pasado 23 de abril.

Este tipo de mascarillas son Equipos de Protección Individual (EPI) y se recomiendan fundamentalmente para su empleo por profesionales para crear una barrera entre un riesgo potencial y el usuario. También pueden estar recomendadas para grupos vulnerables por indicación médica. Las mascarillas EPI tienen como finalidad filtrar el aire inhalado evitando la entrada de partículas contaminantes en nuestro organismo.

Siguiendo las recomendaciones del Ministerio de Sanidad, su uso depende del fabricante. Por cuestiones de comodidad e higiene, se suele recomendar no usar la mascarilla durante más de 4 horas. En caso de que se humedezca o deteriore por el uso, se recomienda sustituirla por otra. Hace semanas se recomendó no utilizar las FPP2 con válvula, por no proteger al resto.