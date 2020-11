Felipe González responde a Adriana Lastra: "A mí nadie me manda callar"

El expresidente del Gobierno, Felipe González, ha afirmado que Bildu y ERC "no son interlocutores válidos" para pactar los presupuestos con el PSOE, y dijo que representan un nacionalismo que intenta "romper la cohesión y la solidaridad entre españoles". Asimismo, se ha referido a la portavoz del Grupo Socialista en el Congreso de los Diputados, Adriana Lastra, que recurrió a su edad para invalidar sus argumentos. El exsecretario general afirmó: "A mí nadie me manda a callar".

"Yo no represento a nadie ni lo pretendo, pero no voy a consentir que nadie me mande callar", ha asegurado González para defender la libertad de ideas y el debate interno en el PSOE tras las censuras de la Ejecutiva al sector más veterano y crítico con Pedro Sánchez. Además, ha aseverado que si alguien le "manda callar diciendo que es socialista, no es socialista".

"Alguna gente de mi edad, para solucionarlo, le dan la razón, la tengan o no", ha dicho Felipe González, expresando que es "imprescindible" que en la política haya gente que tenga capacidad para opinar. También considera pobre el argumento de "apártate que me toca a mí", y que "hay mucha gente que le faltan ideas y se pone una coraza que oculta la falta de ideas con una especie de discurso ideológico". Ante la pregunta de si se siente representado por Pedro Sánchez, González ha admitido que a veces no entiende las acciones que toma el PSOE, lo cual le produce "inquietud y un sentimiento de orfandad".

Respecto a los pactos para sacar adelante las cuentas de 2021, cree "que ni ERC ni Bildu están interesados en un proyecto que fortalezca a España como espacio público compartido". Acusa de lo mismo a Pablo Iglesias, al que señala por tener una "estrategia para llevar al país a un estado plurinacional". "Cada vez se abre más una grieta", lamenta y añade: "Eso habrá que reconducirlo en algún momento".

La política es "más compleja"

La vicepresidenta primera del Gobierno, Carmen Calvo, ha respondido a González que gobernar ahora es "muy diferente" a hace 20 años, cuando él estaba en Moncloa. Asimismo, Calvo ha subrayado que la política ahora es "más compleja" que hace 20 años, ahora que tiene un sistema de partidos "más plural" y que "todo el mundo tiene derecho a dar su opinión". "Faltaría más que Felipe González no la tuviera", ha zanjado.