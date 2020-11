Simón indigna a las enfermeras por sus palabras "sexistas y denigrantes".

Fernando Simón, director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, ha vuelto a encender las redes por un comentario sobre las enfermeras. Los hermanos Iker y Eneko Pou le preguntaron en una entrevista el epidemiólogo si "te gustaban las enfermedades infecciosas o las enfermeras infecciosas". Simón, entre risas, contestó que "No les preguntaba si eran infecciosas o no, eso se veía unos días después".

Ante esto, el Consejo General de Enfermería ha denunciado este domingo "comentarios sexistas y denigrantes" de Simón, y le han reclamado unas disculpas "de forma inmediata" o recogerán firmas para pedir su reprobación parlamentaria y que el Gobierno le cese del cargo.

En un comunicado, la vicepresidenta primera del Consejo General de Enfermería de España, Pilar Fernández, ha explicado que "resulta intolerable" que "una persona con la responsabilidad" de Simón "se permita intentar denigrar a una profesión tan absolutamente volcada con los pacientes" y "haga bromas y chistes" en una situación de pandemia "que tantas vidas y tanto sufrimiento ha costado".

El portavoz quiso quitar densidad a su respuesta explicando que siempre "he tenido mucho miedo a las mujeres. No sé por qué. Soy muy enamoradizo y eso me daba miedo, pero me he llevado siempre muy bien con hombres y con mujeres". No lo logró. El Consejo de Enfermería le reclama que "tenga la decencia" de "pedir disculpas de forma inmediata" y reconozca "la improcedencia de sus comentarios, chascarrillos y chistes y se abstenga de volver hacerlos nunca más". "De lo contrario, estamos dispuestas a poner en marcha una recogida de firmas para pedir al Parlamento la reprobación pública de Fernando Simón y al Gobierno su cese inmediato", ha aclarado Fernández.

Así, ha reclamado que "España se merece que el portavoz de la estrategia contra la actual pandemia sea un experto con mentalidad acorde a los tiempos que vivimos, donde no se bromea con los derechos fundamentales de la mujer". Además, ha informado que está dispuesta a poner en marcha "una campaña internacional con la ayuda del Consejo Internacional de Enfermeras (CIE) y la OMS para denunciar en todo el mundo" lo que consideran "una vejación a la mujer y a la profesión enfermera".

La organización cree los comentarios de Simón "son un atentado contra la dignidad de la mujer y contra la dignidad de una profesión sanitaria imprescindible para nuestro sistema sanitario". Recuerda el colectivo que las enfermeras "están siendo fundamental" contra la pandemia de la que Simón, según ha denunciado el Consejo de Enfermería", "se burla de ella y la menosprecia".