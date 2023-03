Fin a la huelga de médicos: Ayuso tira de chequera y cobrarán 450 euros más

Fin a la huelga de médicos y pediatras de Atención Primaria en Madrid tras 123 días, casi cuatro meses y 15 reuniones después. La Consejería de Sanidad y el comité de huelga han firmado el acuerdo final y el documento, que recoge el "preacuerdo verbal" entre las partes, contempla medidas organizativas y retributivas con el objetivo de abordar "la insuficiencia" de profesionales en las categorías de médico de Familia y pediatras de Atención Primaria.

¿Qué acuerdo han firmado los médicos de Madrid?

Las medidas se agrupan en dos líneas de actuación: por un lado, para mejorar las condiciones laborales y organizativas, con la limitación de las agendas y la desburocratización de las labores, y por otro lado, para hacer atractivas las plazas a nuevos profesionales, mediante la incentivación de los puestos de difícil cobertura de estas categorías deficitarias en el turno de tarde.

El acuerdo contempla la limitación de las agendas para frenar la sobrecarga asistencial, con un tiempo por paciente de diez minutos en Medicina de Familia y quince en Pediatría en un máximo de 300 minutos, así como la absorción de la atención al exceso de la demanda en módulos adicionales.

En adelante solo existirán las agendas nominales de los facultativos (30 pacientes y 4 de urgencias en Medicina de Familia y 20 pacientes y 4 de urgencias en Pediatría) y las que atiendan el exceso de la demanda con voluntarios en turno contrario con una remuneración por la prolongación de la jornada de 50 euros la hora hasta un máximo de 4 horas.

¿Qué complemento pagará Sanidad en Madrid a los médicos?

Sanidad se ha comprometido a pagar un complemento fijo de 450 euros mensuales a todos los médicos de Familia y pediatras, en sustitución de uno vigente hasta ahora (Tarjeta Sanitaria Asignada) que estaba ligado a atender más del 85% de la población asignada, que, según Amyts, no cobraban todos los facultativos (44 centros no lo percibían directamente) y cuyo pago era "desigual". También se abonará un plus de 500 euros al mes para aquellos facultativos que hagan tardes puras y un plus de 300 euros mensuales a aquellos que hagan tres y cuatro tardes semanales.

Desde la firma del acuerdo, se creará una comisión de seguimiento, en la que participarán la Gerencia de Atención Primaria y el comité de huelga, que se reunirá bimensualmente. Las medidas retributivas, como todos los compromisos recogidos en el acuerdo, deberán pasar por la Mesa Sectorial de Sanidad y por el Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid "a la mayor brevedad posible" para su aprobación correspondiente y que, con el fin de incentivar la cobertura del mayor número de plazas disponibles, se implantarán previamente a la incorporación de los Médicos Internos Residentes (MIR) que finalizan su formación en el mes de mayo.