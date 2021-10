El final de la erupción del volcán de La Palma "no parece que esté cerca"

Dos semanas después el volcán de La Palma parece más activo que nunca. El presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres, ha reconocido que los datos que manejan los organismos científicos que asesoran a las autoridades en la erupción no permiten hacer predicciones sobre cuándo tiempo de actividad le queda, más allá de afirmar que, por ahora, no se ve cercano su final. "Tengo que trasladar que no sabemos en qué momento estamos, no parece que estemos cerca del final", ha señalado Torres, antes de asistir al acto oficial de apertura del curso académico en la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC).

El presidente ha recordado que anoche el cono principal del volcán se rompió, como ya habían pronosticado los científicos por la mañana, lo que ha provocado mayores emisiones de lava. De momento, ha indicado, las nuevas coladas descienden "sobre la lava anterior, pero hay que seguir su trayectoria, porque puede haber regresiones y pueden afectar, si se ensanchan, a más viviendas a más entornos agrícolas". En ese contexto, ha argumentado, "lo ideal" sería que la lava siguiera su camino hacia el mar por la misma ruta que marcaron las primeras coladas, para que no haya daños añadidos mientras se espera a que "acabe ya esta devastación que sufre La Palma".

"La pena es tremenda, pero nos quedan la resistencia y las ganas de superar este trance del pueblo palmero, un pueblo noble, solidario, generoso y valiente", ha añadido. Torres ha agradecido al Gobierno de España la nueva partida de 206 millones de euros de ayuda a La Palma que ha anunciado, así como los esfuerzos que hacen en coordinación con el Ejecutivo canario el Cabildo de La Palma y los ayuntamientos más afectados. Mientras tanto, ha recordado que ninguno de los desalojados por esta catástrofe natural "duerme al raso", sino que la mayoría ha encontrado acomodo con familiares y amigos y a otras 200 personas se les ha facilitado una habitación de hotel.

La ceniza empeora el aire

Las cenizas del volcán empeorarán desde este lunes 4 de octubre y el martes 5 la calidad del aire en el sur y oeste de la isla, según ha informado el portavoz de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) Rubén del Campo. El portavoz de la AEMET pronostica para este lunes y martes cielos nubosos en Lanzarote, Fuerteventura y en el norte de las islas con mayor relieve montañoso que dejarán precipitaciones "débiles", mientras que en el resto de las islas se esperan cielos con intervalos de nubosidad.

En cuanto a las temperaturas, tienden a bajar los dos primeros días de la semana, con algunas rachas fuertes de vientos alisios que soplarán con más intensidad. AEMET advierte que las cenizas originarias de la erupción del volcán de La Palma se irán moviendo hacia el sur y el oeste de la isla, empeorando la calidad del aire en esas zonas por la existencia del material particulado, que se notará en mayor grado en las zonas más próximas al volcán activo.