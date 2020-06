Sin rastro del cocodrilo de Valladolid: la Guardia Civil cancela la búsqueda

Ni rastro del supuesto cocodrilo de Valladolid. La Guardia Civil da por finalizada la búsqueda tras no hallar indicios o evidencias de un posible reptil en la confluencia del río Duero-Pisuerga. En una primera fase se realizó una búsqueda activa con rastreadores y en una segunda fase se incorporaron cámaras detectoras de movimiento y de calor, que no han arrojado ningún resultado. Una de esas personas que fueron llamadas para rastrear la zona palmo a plamo ya aseguró a La Información que no se encontraron ni huellas ni excrementos ni ningún lugar que hiciera pensar que allí podía haber un cocodrilo pero ¿y si aparece? Hoy dejarán de buscarlo.

La Guardia Civil tuvo conocimiento de los hechos a través de la Policía Local de Simancas, el pasado sábado 6 de junio. Esta informaba que unos jóvenes de la localidad en la tarde del viernes 5 de junio, habían avistado en un tramo en la confluencia de los ríos Duero y Pisuerga un animal dentro del rio cruzando de orilla a orilla, el cual no identificaban pero que parecía una especie de cocodrilo. Un agente de la Policía Local se desplazó hasta el lugar la mañana del sábado, observando igualmente dicho animal nadando por el rio, afirmando que parecía ser un reptil de gran tamaño.

Inmediatamente se desplazó a la zona efectivos de la Guardia Civil de Seguridad Ciudadana y el SEPRONA (Servicio de Protección de la Naturaleza), acotando la zona y accesos donde se produjo el supuesto avistamiento, para garantizar la seguridad de los ciudadanos, no permitiendo el acceso al lugar. Posteriormente se inició la búsqueda de evidencias o indicios tanto por el SEPRONA por la ribera del río, como por el GEAS (Grupo Especialista de Actividades Subacuáticas) por el cauce del río, recorriendo ambas riberas e isletas que se encuentra en la zona.

En los primeros dos días de búsqueda se encuentra en la zona posibles evidencias como un pez devorado así como una zona con posibles huellas, no identificándose el tipo de animal al que podían pertenecer. El lunes día 8 de junio se incorporan a los medios de búsqueda, tres miembros de la Asociación sin ánimo de lucro Chelonia, con sede en Madrid, la cual está compuesta por científicos y biólogos, los cuales ya han colaborado con diferentes Ministerios y SEPRONA en otras ocasiones. Entre los proyectos de esta asociación se encuentra el estudio y rastreo de las especies de cocodrilos por diferentes zonas del mundo.

Se contó con la colaboración de un rastreador experimentado el cual tras observar las primeras evidencias y huellas, descartó de forma contundente cualquier indicio de que los mismos fuesen producidos por una especie de cocodrilo, afirmando incluso que el pez devorado era por una nutria, ya que un cocodrilo lo engulliría entero. Asimismo sobre las supuestas huellas manifestó que no se correspondían con este tipo de reptiles.

La Guardia Civil amplió la zona de búsqueda a un tramo de 6 kilómetros, desde una central eléctrica hasta una presa, ya que por la orografía del lugar según los técnicos, era muy difícil que una animal de estas características pudiese salvar estos obstáculos. El martes día 9 y tras dar por finalizada la búsqueda de forma activa y los trabajos realizados en zona y después de negar los rastreadores la compatibilidad de los vestigios encontrados con la existencia de este tipo de animal, sin descartar del todo la misma, se continua con el operativo de búsqueda mediante medios técnicos, al objeto de poder descartar con un mayor porcentaje de fiabilidad su existencia.

Con esta finalidad se procedió a la instalación de cámaras de detección de movimiento (fototrampeo), colocación de cebos, utilización de cámaras térmicas en recorridos nocturnos y la utilización de un dron recorriendo las zonas más inaccesibles de las riberas del río. Tras el empleo de estos medios técnicos pasivos, hasta la fecha de hoy no se ha encontrado ninguna evidencia ni indicios que nos permita asegurar que existe un tipo de reptil por la zona, por lo que se da por finalizada la búsqueda del mismo.