La Fiscalía se opone a prohibir las reuniones de más de diez en Barcelona.

La Fiscalía ha pedido al juez que no autorice a la Generalitat a prohibir las reuniones de más de diez personas en la primera corona de Barcelona, porque ve esta medida "desproporcionada" y además el Govern no la ha justificado "adecuadamente". Así lo sostiene el ministerio público en un informe remitido al titular del juzgado de lo contencioso número 15 de Barcelona, a quien la Generalitat ha pedido autorización para prohibir reuniones de más de diez personas en la primera corona de Barcelona ante el repunte de positivos de coronavirus.

Por el contrario, la Fiscalía Provincial de Barcelona no se opone a las recomendaciones y otras medidas, como la limitación de aforo, que ha planteado la Generalitat, que está a la espera de la resolución judicial para activar estas restricciones, además de en la primera corona metropolitana también en las comarcas leridanas del Segrià y la Noguera, con lo que afectarían a casi cuatro millones de personas.

El Govern ha pedido hoy a un 35 % de la población de Cataluña, unos 2,8 millones de personas, que no salgan de casa durante los próximos 15 días si no es para trabajar, comprar o hacer cosas ineludibles, al no poder contener los brotes, convertidos ya en transmisión comunitaria en el área de Barcelona. La decisión de extender a la primera corona del área metropolitana y a la comarca de la Noguera las mismas restricciones que ya aplicó a tres barrios de L'Hospitalet y al Baix Segre ha generado numerosas críticas a la "inacción" del Govern, al que médicos, expertos, alcaldes y sectores económicos han acusado de "haber llegado tarde" para atajar los brotes.

Cataluña ha registrado en las últimas 24 horas 1.111 nuevos positivos, de los que 195 corresponden a la comarca Segrià, 346 a la ciudad de Barcelona y 67 a L'Hospitalet de Llobregat, según Salud, que anunció la incorporación de 500 nuevos rastreadores después de que durante días médicos y alcaldes reclamaran reforzar este servicio epidemiológico. Pese al aumento de positivos, muchos en personas asintomáticas y en jóvenes, los principales hospitales de Barcelona apenas han apreciado un "ligero" aumento de pacientes, aunque hay 51 personas ingresadas en la UCI en toda Cataluña por covid, tres más que ayer.

Las conselleras de Presidencia, Meritxell Budó, y de Salud, Alba Vergés, y el de Interior, Miquel Buch, han anunciado este viernes la extensión de las restricciones a Barcelona, Viladecans, El Prat de Llobregat, Sant Joan Despí, Sant Boi, Cornellà, Sant Just Desvern, Esplugues, L'Hospitalet, Montcada i Reixac, Santa Coloma de Gramenet, Sant Adrià de Besòs y Badalona. En Lleida, donde ya estaba vigente el cierre del perímetro en siete municipios del Baix Segre, las restricciones se amplían a una treintena de localidades de la comarca de la Noguera y el resto del Segrià.