Fran Rivera: "Muchos se portaron mal y descansaré cuando les quite la careta"

"Es un tema muy complicado". Así empezaba Fran Rivera en su intervención en Espejo Público al referirse a las declaraciones de su hermano Kiko Rivera en el programa 'Cantora, la herencia envenenada' del que tanto se habla. Según se reveló, el pasado 2 de agosto el pequeño de los hijos de Paquirri habría visto las pertenencias de su padre que tantas veces habrían pedido sus hermanos. "Esa pena se la ha llevado mi madre", asegura Fran con la voz casi entrecortada al igual que el pasado viernes cuando entró en directo en el espacio de Telecinco para apoyar a su hermano. El torero asegura que se lo tiene que pensar "y no sé si lo haré" pero "creo que se debe saber la verdad porque hay mucha gente que se ha portada muy mal y descansaré el día que les quite la careta".

"Mi madre se fue con una pena muy grande y era la sensación de no haber conseguido recuperar lo que mi padre quería para nosotros y esa pena se la llevó mi madre y eso me cuesta mucho perdonarlo", aseguraba en el plató de Antena 3 donde, sin dar muchos detalles, quiso dejar claro que "el testamento es papel mojado cuando hay gente que por cualquier motivo no cumple los deseos del fallecido". Y va más allá: "Cuando a las personas les mueve la avaricia es cuando vienen los problemas, el problema no es la herencia sino el entorno".

Fran Rivera no sabe en qué momento estará preparado para contar "todo" porque "hay muchas personas involucradas". Se tiene que pensar "el momento y cómo", después de que su hermano relatara ante una audiencia de casi cuatro millones de españoles lo que sucedía tras las paredes de la casa de Cantora. "Yo ya lo sabía", ha asegurado Fran en más de una ocasión. Y ahora lo vuelve a hacer: "Hay mucha gente que da vergüenza moral. Deberían meterse en un agujero y no salir".

Ahora mismo tiene sentimiento enfrentados "porque la mayor pena es que me faltó mi padre y lo que estará pensando ahora mismo de todo esto, pero luego está mi madre, mi hermano Cayetano, la pena que tiene Kiko...". Ayer su abogado recordó que "la sentencia judicial que condenaba a entregar los bienes no prescribe nunca".