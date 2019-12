Frank Cuesta deja entrever que ha recaído del cáncer: "He estado malo un tiempo"

Frank Cuesta es un asiduo a las redes sociales. En su canal de Youtube, que cuenta con más de 210.000 suscriptores, sube casi un vídeo diario. Aunque los últimos, un detalle ha hecho saltar a las alarmas a sus seguidores: se le ve sin pelo.

Ante el aluvión de comentarios y preguntas que se han suscitado tras las últimas imágenes, el presentador y herpetólogo ha dejado entrever que ha recaído del cáncer, mediante unas palabras que lejos de apaciguar los ánimos, han hecho todo lo contrario.

"Muchos me estáis preguntando por qué no tengo pelo. He estado malo durante un tiempo, y por la medicina que me han dado, pues se te cae el pelo por todo el cuerpo", ha explicado Frank Cuesta que añadía "pero estoy bien, estoy bastante mejor".

En 2015, Frank Cuesta contó mediante una publicación de Facebook que había superado un cáncer que padeció hace dos años.

Entonces, la publicación del herpetólogo fue la siguiente: "Os voy a contar un secreto que muchos no sabéis... Antes de Frank de la Jungla había pasado un cáncer que lo intentó pero no pudo conmigo. Durante los peores meses, no paraba de escuchar esta canción una y otra vez... hoy he vuelto a escucharla y sé que en esta vida... MIENTRAS HAYA VIDA... HAY ESPERANZA... y mientras quieras...PUEDES!!!! Hoy nos han dado un hostiazo... PERO NADIE VA A PODER CON NOSOTROS!!!!".