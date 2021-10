Los funcionarios también lloran: "Que me suban solo un 2% no sirve de nada".

Tras la subida de 15 euros en el salario mínimo interprofesional (SMI) que no dejó demasiado satisfechos a quienes van a recibirla, los que ahora han salido en tromba a quejarse de un incremento salarial son los funcionarios. El motivo es claro: ante el aumento de los precios que ha confirmado el IPC y su histórico dato del 4%, solicitan que el incremento de sueldo vaya acorde a lo que marca este indicador económico.

Pero eso no es todo. Hay quienes recuerdan que, pese a la idea preconcebida que la ciudadanía tiene de las condiciones laborales de los funcionarios, "los salarios no son tan altos como se piensa. Dentro de los funcionarios hay muchos niveles; es verdad que hay quienes ganan un pastizal, pero hay mucha gente que, realmente, percibe menos de lo que podría ganar en una empresa privada", explica a La Información María del Carmen, que a sus 57 años trabaja como auxiliar administrativo en un centro educativo.

"Las elecciones se van acercando y nos suben un 2% para tenernos contentos. Pero es insuficiente"

Entre los gritos de los alumnos que van camino del recreo, María del Carmen alza la voz para darnos su opinión sobre el incremento de sueldo que va a recibir: "Con un 2%, no se cubre todo lo que han subido la luz, el gas, el carburante… Lo que ocurre es que las elecciones se van aproximando y quieren hacer ver que nos suben el 2% para tenernos contentos. Pero la cifra es claramente insuficiente. Además, hay que tener en cuenta que hemos tenido el sueldo congelado durante mucho tiempo".

Esta funcionaria, que suma 32 años trabajando en la Administración Pública, cree que con este aumento salarial no se ve recompensado el gran esfuerzo que la pandemia le ha obligado a hacer: "En mi ámbito, el educativo, nos ha sido muy difícil adaptarnos a todo lo que ha traído el coronavirus. Aquí, en mi centro, tanto el personal administrativo como los profesores nos hemos visto obligados a dar un gran salto tecnológico para el que no estábamos preparados. En poco tiempo, hemos tenido que aprender a utilizar multitud de herramientas a las que no estábamos habituados. Un 2% me parece irrisorio para el esfuerzo que hemos hecho".

Jonay (funcionario en el Ministerio de Sanidad): "Un 2% no me supone nada"

Tras conocer el caso de este instituto público, nos desplazamos hasta la sede del Ministerio de Sanidad. Allí, le robamos a Jonay cinco minutos del tiempo que le corresponde para desayunar y le preguntamos qué le parece esta subida del 2% en el sueldo de los funcionarios: "Si te digo la verdad, un 2% no me supone nada. Yo soy de Tenerife y he venido de otra comunidad autónoma a vivir aquí a Madrid, con el esfuerzo que ello conlleva, y en los organismos centrales como este se tiene un sueldo bastante bajo. Es verdad que nosotros tenemos el privilegio de tener un trabajo fijo, pero hay mucho estudio detrás, y creo que no está bien pagado".

Respecto a la imagen que la ciudadanía en general tiene de los funcionarios, Jonay es claro: "Se piensa que nosotros, por ser funcionarios, vivimos de lujo. Y para nada es así, más bien al contrario. La ventaja es tener un puesto para toda la vida, pero en cuanto a condiciones económicas, no son ni mucho menos tan buenas como se cree. Además, la plaza fija que tenemos no nos cae del cielo, nos la hemos trabajado y ganado con mucho esfuerzo".

Pérdidas acumuladas en el poder adquisitivo

También hay funcionarios como Israel (64 años) que, más que de esta subida, se quejan de la pérdida acumulada de poder adquisitivo que llevan padeciendo. Así nos lo cuenta este trabajador del Centro para la Innovación y Desarrollo de la Educación a Distancia (CIDEAD): "Me parece que al no ir en relación con la subida del IPC, el incremento del 2% se queda corto. Pero el problema no es solo que este aumento salarial sea insuficiente, sino que tenemos ya una pérdida acumulada de poder adquisitivo que viene de otros años. De hecho, anteriormente trabajaba en una empresa y tenía mayor retribución que en la Administración Pública. El salario tendría que estar más actualizado conforme al nivel de vida".

En la misma línea se mueven desde el CSIF, el sindicato más representativo de los funcionarios. Le reclaman al Gobierno que "repare las retribuciones económicas a los empleados públicos ante la constante evolución al alza de los precios". Y piden que se tenga en cuenta que "este año ya se ha producido una desviación importante sobre la subida del 0,9% del IPC que se marcó para 2021, lo que agravará la pérdida de poder adquisitivo acumulada desde 2010".

En cualquier caso, ya sea por unas razones o por otras, el aumento salarial del 2% para los funcionarios (que irá recogido en el proyecto de Presupuestos Generales del Estado del año 2022) no ha sido recibido como una buena noticia dentro del colectivo. Más bien todo lo contrario, ha causado un sentimiento generalizado de desazón y decepción. En el otro lado de la balanza, los trabajadores por cuenta propia o los contratados por entidades privadas no dejan de pensar en la privilegiada situación de los funcionarios en todo el país. Un trabajo para toda la vida, aunque ajustado, "da una tranquilidad que solo aquellos que la disfrutan saben valorar; un lujo en una situación como la que vivimos de paro galopante".