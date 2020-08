Feijóo anuncia que prohibirá fumar en la calle si no hay distancia de seguridad

El comité clínico de expertos en materia de prevención de la COVID-19 de Galicia, ha abordado en su reunión de este miércoles la posibilidad de prohibir fumar mientras se camina por la calle o se está en espacios públicos permitidos -como terrazas- si no se garantiza la distancia de seguridad. Así lo ha explicado, durante una rueda de prensa posterior al encuentro, el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, que ha detallado que los expertos consideran el humo del tabaco "un factor de difusión" del virus.

"Los miembros del comité coinciden en que fumar sin limitación en una terraza con personas próximas o en zonas sin distancia es un riesgo alto de infección", ha dicho Núñez Feijóo, que apuesta por "prohibir fumar en las calles o en lugares públicos en los que la distancia no es posible", así como "cuando se esté en tránsito o en movimiento".

Por ello, en la orden que se publicara en el Diario Oficial de Galicia en la tarde de este miércoles, ha avanzado el presidente, se incluirá una medida de este tipo, que se concretará tras las consultas pertinentes y que afectará a toda Galicia a partir de la medianoche. "Lo lógico es no poder fumar", ha finalizado Núñez Feijóo.

No se restringe la movilidad en A Coruña

La Xunta no considera necesario, "por el momento", establecer "medidas de control de la movilidad" en el área de A Coruña, afectada por un brote de COVID-19 y que registra este miércoles más de 460 casos activos, aunque sí ha decidido incrementar las restricciones en la zona y hacer "un cribado preventivo" de PCR "aleatorias" entre distintos colectivos y, en especial, entre menores de 40 años.

Como consecuencia, la incidencia acumulada por cada 100.000 habitantes en esta área sanitaria se sitúa ya en los 92 casos, ligeramente por debajo de la media nacional pero que "multiplica claramente" a la del resto de Galicia. "La situación epidemiológica de Galicia es buena, pero la del área de A Coruña es mala", ha dicho el presidente, "es muy preocupante".

Por ello, y tras más de dos horas de reunión, los expertos han decidido prolongar las restricciones implantadas anteriormente en el área de A Coruña, como el cierre del ocio nocturno y la prohibición de fiestas y verbenas en nueve municipios del área metropolitana, la limitación de reuniones privadas de no convivientes a 10 personas, la reducción de aforos al 50% o el cierre de centros de día.

Adicionalmente, desde esta medianoche se restringirá la visita y acompañamiento de familiares a personas ingresadas en los hospitales y los expertos debaten la posibilidad de extender el cierre del ocio nocturno a más municipios del entorno.

Sin embargo, y a la vista de los datos "analizados", la Xunta ha decidido "no establecer medidas de control de la movilidad por el momento". "Eso no significa que, en vista de la evolución de la situación, no haya que abordarlo en los próximos días", ha dicho Núñez Feijóo, que ha recordado que el comité volverá a reunirse la próxima semana.

En este sentido, ha pedido "responsabilidad" a la ciudadanía, especialmente "a la gente joven". "Necesitamos que se tomen con seriedad las medidas", ha dicho, ya que "ponen en riesgo" no solo a sí mismos, si no "a sus padres y abuelos".