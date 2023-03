¿Cuánto cuesta el diamante que revientan en 'El Hormiguero' delante de Georgina?

"Estoy un poco nerviosa" confesaba Georgina Rodríguez nada más sentarse con Pablo Motos en 'El Hormiguero'. Es la primera vez que la influencer acudía al programa y lo hizo para promocionar la segunda temporada de su documental 'Soy Georgina' en Netflix en la que podremos ver "todo lo que se imaginen" desde este viernes 24 de marzo. Su visita era esperada por la audiencia, y al programa de Antena 3 no le quitaron ojo 2.866.000 espectadores de audiencia media. A lo largo de la noche los espectadores fueron testigos de los nervios de la invitada... y el disgusto del presentador al ver como durante el número del experimento se rompía un diamante valorado en 5.000 euros.

Explican en la web de la cadena que con motivo de la llegada de la modelo, el programa quiso realizar una completa locura: golpear un diamante con un martillo. Para ello, contaron con la ayuda de Laura Domínguez, experta en diamantes y gemóloga. Sin embargo, el experimento no salió como esperaban. "Efectivamente, le hemos dado muy fuerte", sentenció Domínguez tras golpear la piedra preciosa con un martillo. "A veces la cagamos pero bien", concluyó Motos con pedazos del diamante diminutos por todas partes.

Los diamantes millonarios de El Hormiguero

A lo largo del programa se mostraron diamantes muy valiosos. Antes de que a ambos les cambiara la cara al ver como se rompía el diamante del experimento vieron una piedra naranja cuyo valor asciende a 24.000 dólares. Dicho color se lo debe al "nitrógeno", explicaba la experta. "Lo voy a dejar aquí porque ahora mismo no quiero tener problemas", decía Motos sin saber lo que le esperaba. El siguiente estaba valorado en 456.000 dólares. Era el diamante azul, uno de los más "raros que existen". Sobre él contaron que el boro que le da el azul "el mismo que pertenece a las profundidades del océano".

Cuál es el precio del anillo de nueve quilates de Georgina

"Cuidado que hay más", decía Motos antes de presentar la piedra valorada en más de un millón de euros. Su precio se debe a que es incluso "más raro que el azul, más aún ahora que la mina se ha extinguido y ya no se pueden extraer más diamantes rosas que los que haya en el mercado". Tener un diamante de un quilate rosa "equivale a ganar la lotería dos veces en el mismo día". Pero no quedó ahí la cosa porque la siguiente piedra costaba casi 2,5 millones de dólares. Su particularidad, el tamaño (dos quilates) y el verde es un color extremadamente raro. Debe el color a la radiación que absorbe la piedra". En este punto Pablo Motos desveló que uno de los anillos que lucía Georgina tenía un diamante de "nueve quilates".

'Soy Georgina' Netflix

Llega 'Soy Georgina' a Netflix

"No me haréis darle un martillazo a ninguno de mis diamantes", preguntaba Georgina antes del "desastre".... Muy pendiente de su anillo de nueve quilates tampoco daba crédito a lo que acababa de suceder. Todo llegó después de que revelara datos sobre su reality. Me encantó la idea, pero me quitó el sueño" le respondía Georgina a Motos cuando le preguntó qué le pareció la idea de grabar un documental, una oferta que le dio quebraderos de cabeza, pero que le terminó conquistando: "He contado con el apoyo de mi pareja, mis amigos y mi familia".

Georgina ha explicado que es "muy organizada" y gracias a eso ha podido compaginar las grabaciones con su vida más privada. La modelo ha desvelado que en esta segunda temporada veremos cómo se hizo un tatuaje que previamente le había firmado Cristiano Ronaldo: "Estábamos en Cerdeña de vacaciones con mis amigas y decidí hacerme un tatuaje, que al final terminaron siendo tres. Uno de ellos, es este, para que veáis que Cristiano no solo firma autógrafos".

El regalo a Cristiano Ronaldo

"Este año me regaló su tiempo" confesaba Georgina cuando hablaba del regalo que le hizo su marido cuando fue su cumpleaños: "Pude compartir mi día con él, mis hijos y mis amigos". En cuanto a qué le regala a él cuando tiene que celebrar algo, la modelo explicaba que "no es materialista", pero "le he regalado tres coches" aunque ya no va a haber más "porque no es original".

Georgina sintió "mariposas" cuando vio por primera vez a Cristiano Ronaldo en la tienda en la que trabajaba como dependiente y le pareció "un hombre guapísimo". Tiempo después coincidieron en un evento de moda y fue entonces cuando empezaron a hablar y a conocerse. Un noviazgo que le cambió la vida de manera absoluta, pero que le ha merecido la pena porque ahora ha creado la familia que siempre soñó.

Nueva vida en Arabia Saudí

Además, Georgina ha hablado de que su experiencia en Arabia Saudí está siendo mucho mejor de lo que pensó en un primer momento porque había escuchado muchas cosas, pero vive tranquila. "Mi rutina, allá donde vaya, siempre es la misma: colegio, niños, entreno y algunos días salgo a comer a restaurantes" añadía.

Georgina ha confesado que le han propuesto hacer cine, pero "por cuestión de tiempo no he podido". Eso sí, "sé que se me daría bien". Por último, la modelo ha hablado también sobre uno de los momentos más trágicos de su vida: "No hay explicación", decía acerca de la pérdida de su bebé, pero "me he sentido muy rodeada por las personas que han hecho este trayecto conmigo desde la pérdida de mi bebé".