Sofía Suescun rompe definitivamente con Kiko: "No quiero a este tío en mi vida"

A pesar de llevar varios días viendo imágenes muy comprometidas de su actual pareja Kiko Jiménez dentro de la casa de G-H VIP con otra mujer, Estela, la novia de Diego Matamoros, Sofía Suescun siempre optaba por defenderlo. Pero ahora, la ganadora de Gran Hermano ha cambiado de opinión y lo ha hecho radicalmente.

Sofía, que lleva varios días paseándose por los platós de Mediaset para contar su historia, y escuchando opiniones de diferentes tipos sobre lo que tiene que hacer con su vida sentimental, ha estallado en este último debate asegurando que esta es su ruptura definitiva con Kiko Jiménez.

Mientras los colaboradores hablaban sobre unas imágenes de Kiko abrazando a Estela con las manos muy cerca de los pechos de esta, Sofía hacía como que no escuchaba los comentarios hasta que llegó un momento en el que no lo soportó más. "Me da asco. Me da asco esta situación", confesaba casi entre lágrimas la hija de Maite Galdiano. "¿Pero asco, asco?", Preguntaba Jorge Javier Vázquez. "Aunque ella le aparte los brazos, él sabe que le está tocando la teta. Y yo no me voy a meter con ella, pero él sabe lo que tiene que hacer y cómo se tiene que comportar", añadía muy enfadada Sofía.

Por si esto fuera poco, Sofía aprovechó para desquitarse a gusto con el que ya considera su ex, y aprovechó también para decir que no va a soportar ni una falta de respeto más por parte de Kiko Jiménez. "No quiero, para nada, a este tío en mi vida. No lo voy a consentir". Pero, a pesar del enfado, la colaboradora de Mujeres y hombres y viceversa quería dejar claro que su cabreo no tenía nada que ver con Estela, solo con Kiko, que es el que le debe dar explicaciones en cuanto salga de la casa. "Se acabó. No quiero nada con este tío".