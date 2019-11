Adara rompe con Hugo y se confiesa a Gianmarco: "Sí, estoy enamorada"

Lo que empezaba como una conversación normal entre tres amigos: Joao, Gianmarco y Adara, terminaba al final como una conversación de confesiones entre enamorados.

"¿Estás enamorada?", preguntaba el vidente a Adara delante del modelo italiano para que se confesara de una vez por todas. "Cállate", repondía. "No, no me callo. Si yo sé la respuesta… ¿por qué no os lo decís?". Adara se acercaba a GianMarco y le hacía cómplice de sus sentimientos: "Sí". La concursante apoyaba la cabeza en el hombro del italiano mientras él la abrazaba y Joao contemplaba la escena.

Pocas horas después, se continuaban las confesiones: "Si sales tú esta semana me voy a poner muy triste", confesaba Adara. "Tienes qué esperarme", le pedía el modelo. Adara rompía a llorar y, el italiano hacía lo mismo pensando en lo dura que va a ser su vuelta a casa. "Me estoy empezando a rallar mucho. Se me va a romper el corazón cuando se vaya", aseguraba la exgran hermana de anónimos tras decir que, si por ella fuera, pasarían las 24 horas juntos.

Unos bonitos manifiestos que terminaban con los Romeo y Julieta entre lágrimas, confesándose que no se pueden querer más de lo que se quieren ya, y con Joao pidiéndoles que dejaran de discutir durante los días que les quedan juntos por si él sale expulsado. "Es increíble. Me llena solo con mirarme. No quiero que se vaya", aseguraba Adara en el confesionario justo antes de fundirse en un abrazo con el italiano.