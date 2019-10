La gran bronca entre Rocío Carrasco y Kiko Jiménez: "Eres un falso. Apuñalas"

Kiko Jiménez, actual pareja de Sofía Suescun y exnovio de la hija de Ortega Cano, ha concedido una entrevista a una conocida revista en la que se ha sincerado como nunca antes lo había hecho hablando sobre algunos de los miembros del clan Mohedano.

Entre otras perlas, Kiko, uno de los mayores enemigos de la hija de Rocío Flores durante este GH VIP, comentaba en la publicación que no se cree nada de lo que cuenta Rocío Carrasco porque no le parece bien lo que habla a cerca de su madre. Unas declaraciones que no habían tenido respuesta directa de ninguno de los miembros del clan… hasta hoy

Jorge Javier parafraseaba con elegancia durante esta última gala las palabras de Kiko y, a pesar de que el concursante aún no había terminado de explicarse, la hija de Rociíto salía al ataque yC a su vez, en defensa de su padre: "Sabes, Jorge, y lo he dejado bien claro durante las últimas galas, que lo que respecta a mis temas personales no voy a entrar". Un reproche al que Kiko respondía asegurando que él, como excomponente del clan, seguía guardándole cariño a los miembros pero que nada le impedía decir las verdades. "Si tanto cariño hubieras tenido a mi hermano y a mi padre, o a mí, habrías estado callado y no habrías dado una entrevista con ciertos aspectos que sabes de sobra que nos molestan", contestaba tajante Rocío Carrasco. "Pero bueno, hoy dices que me quieres y mañana me apuñalas. Solo apuñalas", continuaba la hija de Antonio David en relación a la polémica entrevista.

Pero, lejos de amedrentarse, Kiko recordaba las palabras más duras que había dicho en la entrevista sobre Antonio David y su hija. Iba más allá y decía que no se había reconciliado con su madre, era para no ofender a su padre, con el que se lleva estupendamente desde hace siglos.

¿ Tú crees que a las alturas a las que estamos, con lo sincera que yo soy, que puede pasar eso.?, preguntaba la hija de Rociíto, dejando claro que ella no necesita ni portadas, ni mentiras ni nada parecido. "Solo quieres quedar bien, y es una pena, porque dentro de la casa has intentado llevarte bien con mi padre, y luego, fuera… cuidado".