Este es el concurso en el que participará Mila Ximénez... tras salir de GH VIP

Alba Carrillo plantaba la semilla. La exmodelo y colaboradora de “Ya es mediodía”, tras una semana llena de guerras y polémicas con el resto de concursantes, aprovechaba el 'Límite 48h' para confesarle a Jorge Javier Vázquez que la vida dentro de la casa no es nada fácil. Una reflexión a la que pronto se unieron otros muchos compañeros de concurso, entre ellos: Mila Ximénez.

La colaboradora del Sálvame no dejaba casi ni a que su compañera terminara de quejarse y comenzaba a opinar de la manera más vehemente: "Sí, sí, sí. No es fácil. Tiene toda la razón. Estar aquí dentro, es…". Un manifiesto al que Alba le sumaba una especie de reto: "Mira, Jorge, te cambio el puesto. Yo me voy a tu casa unos días y tú vienes aquí". La idea convencía a Mila y, ella, también se animaba a retar a Jorge: "Podemos hacer como hacen estos grandes hermanos que se van a otros países… Argentina, Brasil…".

Los comentarios provocaban la risa de Jorge, y el presentador decidía entrar en el juego: "Mila, ¿te irías a GH Brasil?". "Hombre, no puedo porque voy a hacer ahora aquí el GH Dúo, a ver si entre vuelo y vuelo lo voy a perder", confesaba Mila de manera irónica en una afirmación que hacía saltar todas las alarmas entre el público de plató. "Y, oye, te lo pregunto por lo de viajar, y tal… ¿el DIU lo llevas?", cambiaba radical y magistralmente el presentador de tema. "Sí, y además implantado. Que ya sabes que soy muy dada a quedarme embarazada", continuaba la colaboradora confesando entre risas.

Una conversación que cerraba Vázquez con una de las preguntas más repetidas a su amiga Ximénez: “¿Qué le dirías a la persona que te animó a entrar en GH VIP?”. “Pues eso, que la vida es muy larga…”, respondía intentando quitarle hierro al asunto.