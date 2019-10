Paul Badía, a su novio, El Maestro Joao: "No te voy a poder perdonar en la vida"

Tras encontrarse con quien fuera su pareja durante varios meses, Adara Molinero, en uno de los cara a cara más esperados, a Pol le llegaba el momento de reencontrarse con su actual pareja. Entraba en la casa para reconquistarlo a él, a Joao, y para reactivar la relación ya que aseguraba que el adivino es el hombre de su vida y el que le ha cambiado la forma de pensar. Lo que no se podía imaginar Paul era que Joao, tenía un mensaje muy claro para él.

El maestro, que ya ha confesado en más de una ocasión dentro de la casa que le ha sido infiel a su pareja, se derrumbaba nada más sentarse enfrente de él y se confesaba: "Yo no era feliz contigo, yo solo era alegre. Si hay alguien malo en esta relación, soy yo". Pero las declaraciones no terminaban aquí y Joao daba más datos sobre su infidelidad. Le cuenta a su pareja que ha mantenido encuentros con un jovencito no hace mucho y que se ha portado muy mal pero que no había dicho nada porque quería hacerlo en cuanto saliera de la casa.

Una declaración de intenciones al Pol más frío de los últimos tiempos. Un Pol que ni pestañeaba, ni se derrumbaba, ni se emocionaba en ningún momento del relato de Joao. Una actitud que no hacía más que desquiciar al vidente y ponerlo de los nervios: "No quiero que me mires así. No sé qué puedo hacer". Un intenso reencuentro en el que también intervenía Jorge Javier Vázquez preguntándole al adivino si considera aún actualmente a Pol como su pareja. "Por él no, por él, no puedo considerarlo mi novio", contestaba a lágrima viva.

Llegados a este punto, Pol aseguraba que tras meses soportando críticas y rumores de montaje, ya no podía más y se venía abajo. Entre lágrimas aseguraba que él quería luchar por su relación pero que no puede soportar estas infidelidades. Aún así terminaba diciendo: "No sé, a lo mejor todo puede volver a ser igual, pero no creo que te pueda perdonar en la vida. No".