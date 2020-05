Los cazadores ganan el pulso al gobierno: "Muchos pueblos viven de la caza"​

"No reanudar la caza en la fase 1 es negar que muchísimos pueblos que viven de los ingresos de la caza puedan restablecer su economía y empleos, en unos momentos en que la actividad empresarial está pasando por una más que gravísima situación". El presidente de la Real Federación Española de Caza (RFEC), Ignacio Valle, reclamaba esta semana al Ministerio de Sanidad que rectificara la decisión de dejar fuera del primer paso de desescalada a la caza. Según anunciaba el viernes el ministro de Sanidad, Salvador Illa, se podría decir que han ganado ese pulso porque desde el próximo lunes se podrá cazar en aquellas zonas que estén en fase 1.

Desde la federación aseguran a La Información que son muchos los pueblos de la llamada 'España vaciada' que dependen de ella, suponiendo para sus arcas de 10.000 a 20.000 euros en estos días. "Nos alegramos de la gran noticia porque la entendemos una actividad fundamental para la conservación de la biodiversidad, las economías rurales y que cumple las medidas sanitarias para evitar posibles contagios por coronavirus", asegura Alejandro Martínez, responsable de comunicación.

El confinamiento llegó con la temporada de caza ya terminada, pero desde el pasado 1 de abril eran muchas las pérdidas que suponían no poder empezar el rececho del corzo "de la que viven muchos ayuntamientos". Todos tendrán un ojo puesto hoy en el BOE para leer esas palabras de Illa que tanto respiro da a un sector que por ahora seguirá castigado en Castilla y León, comunidad en la que muchos de sus pueblos siguen en fase 0, igual que la Comunidad de Madrid y la ciudad de Barcelona. España cuenta con una extensión de 43,8 millones de hectáreas declaradas como terreno cinegético, un 87% del territorio nacional, según el último informe de Deloitte. Gran parte de ellas se concentran en esa comunidad (19%), seguida por Castilla-La Mancha (16%) y Andalucía (16%).

Desde la RFEC incidían en el efecto negativo que la prohibición de la caza en la primera fase, tal y como se decidió, podía suponer para muchos pueblos pequeños de Castilla y León. Bares, restaurantes, casas rurales, gasolineras... es una larga lista la de los empleos vinculados a un sector que este año estima ya unas pérdidas de 1.200 millones de euros generado en parte por la incertidumbre que se vive. Porque no solo de los cazadores españoles vive el sector -hay alrededor de un millón federados-. España es uno de los principales destinos para cazadores de todo el mundo, especialmente europeos. La última medida tomada por el Gobierno, de que todo el turista extranjero que llegue a España deberá pasar una cuarentena de 14 días sin poder salir, "también afecta al sector ya que son numerosos los ingresos que genera el turista que viene a cazar con un pack ya cerrado y cuyos gastos incluyen desplazamiento, hotel, restaurante, coto...".

La RFEC ha presentado varios informes a Sanidad estos días para que se incluya la caza durante la fase 1, y aunque la noticia es recibida por aplausos en el sector y alivia su situación económica, no pueden olvidar que "en las localidades en las que se podá cazar el corzo -lo permitido ahora en la modalidad de caza deportiva- depende de muchos cazadores que se desplazan desde Madrid, Guadalajara u otros puntos en los que las fases en las que ahora mismo están quedan lejos de la que permite libre circulación".

Un rececho de un corzo de media en toda España puede alcanzar entre los 1.000 y 1.500 euros por cazador "más lo que conlleva el alojamiento para tres o cuatro días para él y muchas veces la familia", apunta Valle tras explicar que este tipo de caza se suele hacer a horas tempranas, por lo que luego implica que el resto del día se hace turismo. Y recuerda un dato: "En una sola jornada de este tipo de caza puede haber 15.000 cazadores en toda España". Por ahora, el balón de oxígeno llegará a los bares y casas rurales de esas zonas cercanas a los cotos que pueden recibir a los cazadores de su misma provincia.

Un ejemplo del daño que está haciendo a su negocio el no conseguir pasar a esa fase 1 es el hotel Virrey en Burgo de Osma (Soria). En él se hospedan muchos de los cazadores que acuden a la caza del corzo en esta época y, aunque su totalidad puede suponer el 20% del sus huéspedes, su pérdida la suma a la que supuso tener cerrado durante Semana Santa, para la celebración de eventos como bodas o comuniones así como perder la feria de la matanza. Todo ello es un quebradero de cabeza para su director, que no para de pensar también en los "32 empleados que siguen en sus casas".

Otro sector perjudicado por la crisis del coronavirus son las armerías porque, dada la incertidumbre de lo que va a ir sucediendo fase a fase, "el que quisiera cambiar de arma o de ropa cara a la próxima temporada que empieza en septiembre deja de plantearse", apunta un presidente al que también le empieza a quitar el sueño que se pueda abrir la media veda el próximo 15 de agosto. Está convencido de que sí, pero la realidad es que muchas de las plazas que ya deberían estar reservadas puede que no lo estén, lo que solo hace subir las pérdidas de un sector del que también se benefician muchos bares de pueblos que al amanecer se llenan de cazadores. También habrá que esperar para saber qué sucede con la exportación de la carne de caza... que en su 80% se vende más allá de nuestras fronteras.

Pese a la situación que se está viviendo, "somos optimistas". Valle cree que se va a poder cazar y pide que no se tenga miedo al contagio por el coronavirus porque "es seguro". No siempre se hacen cacerías donde se reúnen 50 personas "pero para ellas ya se han pensado medidas de seguridad para evitar el contagio". La Federación ha editado una guía en la que dan unas pautas para volver a la caza de forma segura contra la Covid-19, que en España ha dejado ya más de 27.000 muertos. Entre ellas, no olvidar en las mochilas el líquido hidroalcohólico ni la mascarilla, llevar todos los permisos necesarios en una bolsa de plástico e intentar acudir en coche propio.

Para realizar la actividad cinegética recomiendan el uso de guantes para el momento de la manipulación de las piezas abatidas. Hasta este lunes, la única caza que está permitida es la que se denomina por daño. Son los agricultores los que dan la voz de alarma porque los animales están perjudicando a sus cultivos y el ayuntamiento el que da permiso para controlar la especie que más daño esté haciendo. "Ahora mismo sería el conejo, el jabalí y en Aragón, el corzo".