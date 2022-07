Greenpeace declara la guerra a Europa por considerar 'verdes' nuclear y gas

Greenpeace ha confirmado que recurrirá ante la justicia presentando un recurso legal como consecuencia de la votación del Parlamento Europeo que ha optado por incluir la energía nuclear y el gas en la lista de inversiones verdes dentro de la taxonomía ante "el fracaso" de los eurodiputados de bloquear ambas energías en la transición europea. Para Greenpeace la votación en la Eurocámara es "lamentable" y supone un "duro golpe a la necesaria apuesta" por la transición energética y las energías renovables, además de una cesión a las presiones de los lobbies nucleares y gasísiticos.

Por lo tanto, la ONG presentará una solicitud legal para que se pueda revisar el resultado de esta votación cometida en la Comisión Europea, y avisa que en caso de no resultar exitosa, se presentará esta queja ante el Tribunal de Justicia Europeo. Además, no son los únicos que comparten esta idea, sino que Amigos de la Tierra y Ecologistas en Acción califican de "nefasta" esta decisión y WWF recurrirá también mediante un recurso.

En cuanto a la votación, fueron 278 eurodiputados los que votaron en contra de la etiqueta sostenible para el gas y la energía nuclear, 75 menos de los 353 votos necesarios para que no saliese adelante la medida. El responsable de campaña de finanzas sostenibles de Greenpeace de la UE, Ariadna Rodrigo, ha calificado la decisión de etiquetar el gas y la nuclear como verdes como una "política sucia", además de suponer un "resultado escandaloso". A su juicio, esto acabará suponiendo "que siga fluyendo más dinero a la caja de la guerra de Putin" pero por otro lado asegura que la ONG luchará contra esto en los tribunales de justicia.

"Los vergonzosos acuerdos de la Comisión Europea en nombre de las industrias de los combustibles fósiles y la energía nuclear no les ayudarán. Nos sentimos inspirados por los activistas del clima aquí en Estrasburgo esta semana y confiamos en que los tribunales echarán por tierra este lavado verde con motivaciones políticas, ya que infringe claramente la legislación de la UE", ha concluido.

Finalmente, Meritxel Bennasar, coordinadora de la campaña de recuperación verde y justa de Greenpeace España, ha denunciado que este es "uno de los mayores lavados verdes de la historia europea". "Es lamentable que el Parlamento Europeo se haya doblegado a las presiones de algunos países y de los lobbies nucleares y gasísticos. Esto va a retrasar la tan necesaria transición energética", ha afirmado la coordinadora.

En la misma línea, Amigos de la Tierra ha denunciado la irresponsabilidad del Parlamento Europeo en su votación, adoptada por 328 diputados a favor que considera que han realizado un "lavado verde" de estas energías y de anteponer los beneficios económicos al bienestar de la sociedad. Para la responsable de Justicia climática y energía de esta asociación ecologista, Cristina Alonso, es una irresponsabilidad la decisión cometida ya que considera "imposible" que el gas y la energía nuclear se consideren sostenibles en un momento en el que la soberanía energética es imprescindible para la seguridad de la ciudadanía, sobre todo para las más vulnerables. "Esta votación es contraria a las necesidades de nuestras sociedades", ha señalado.

Por otro lado, Sara Bourehiyi, responsable de la campaña 'Finanzas sostenibles' de Ecologistas en Acción, ha calificado de "nefasto" el resultado de etiquetar al gas y a la nuclear como verdes, puesto que la finalidad era la creación de un instrumento basado en la ciencia y que pudiera garantizar que una inversión calificada como verde contribuyese a la necesaria transición ecológica y a mitigar los efectos del cambio climático. "Si un combustible fósil y una energía que deja residuos para millones de años se consideran verdes, ¿qué no lo es?", interpela.

Finalmente, ha sido la responsable del programa de Clima y Energía de WWF, Mar Asunción, la que ha garantizado que esta ONG continuará trabajando hasta lograr una taxonomía verde y que estudiará la posibilidad de llevarlo a los tribunales como "último recurso obligatorio para detener el lavado verde y proteger la credibilidad de toda la Taxonomía de la UE", al tiempo que pide a los Estados miembros y a los eurodiputados que hagan lo mismo; es decir, no dar una imagen de protección de la ciudadanía cuando a lo que se aspira es al beneficio económico.

Asufin se une a la taxonomía del fracaso de los eurodiputados

La asociación de consumidores Asufin ha lamentado este miércoles la decisión del Parlamento Europeo de aceptar la energía nuclear y el gas como sostenibles. Según afirma Patricia Suárez, presidenta de la asociación, en una nota de prensa, esta medida "supone un retroceso que penalizará el ahorro y la inversión de los ciudadanos europeos y conducirá a la comercialización engañosa de multitud de productos". En su opinión, el Parlamento Europeo ha dado luz verde a un "inaceptable 'greenwashing' -o lavado de imagen verde- de la energía nuclear y el gas que alejará a los consumidores de invertir en sostenible".

Asufin considera a su vez que aumentará la exposición de los consumidores a activos que queden, en un futuro, bloqueados, "contribuyendo con ello a devaluar, entre otras cosas, los ahorros y las pensiones de los ciudadanos europeos". "Los organismos de decisión europeos han fracasado a la hora de tener en cuenta las expectativas de los consumidores, que cada vez se involucran más en invertir su dinero de forma sostenible", afirma la asociación de consumidores.

Austria denunciará la calificación "verde" del gas y nuclear

El Gobierno austríaco llevará ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) la clasificación como "energía verde" del gas y energía nuclear aprobada esta mañana por el Parlamento Europeo. La ministra de Energía y Medio Ambiente, Leonore Gewessler, aseguró hoy que su Gobierno lleva meses preparándose para esta situación y anunció que presentará la demanda "en el plazo establecido".

"No es creíble, ni ambiciosa, ni basada en la ciencia, pone en peligro nuestro futuro y es más que irresponsable", afirmó. Además, añadió que esa calificación no hace justicia a los esfuerzos europeos para lograr un buen futuro climático. Aseguró además que Luxemburgo ya ha confirmado que participará en esa demanda y que se movilizará para ganar más aliados. La ministra austríaca adelantó además el pasado mes de febrero que no es su país el único que denunciaría esta decisión, sino que España y Dinamarca su unirían a ella, poco después de que la Comisión Europea propusiese esa clasificación. La postura de Gewessler, del partido Los Verdes, ha sido respaldada por el conservador Partido Popular austríaco, su socio en el Gobierno.