¿Es gripe o Covid? El próximo reto para Sanidad será diferenciarlas a tiempo.

La curva de la Covid-19 en España no cede. La tregua vivida tras el estado de alarma se ha acabado y los sanitarios alertan de un posible colapso del sistema ante la dificultad de diferenciar y tratar a los enfermos con gripe común -que suelen repuntar en otoño- y coronavirus. El escollo radica en que las patologías presentan síntomas demasiado parecidos las primeras 48 horas y "normalmente a una persona que sufre fiebre o tos le recomendamos quedarse en casa y tomar paracetamol, pero ahora no podemos hacer esto. Es crucial que todos los que presenten algún síntoma relacionado con la Covid acudan a un centro de salud para someterse a una prueba PCR porque cada día que pasa ponen en riesgo a todos los de su alrededor", ha asegurado a 'La Información', Alfonso López García de Viedma, médico de familia.

Así, la 'trampa' de la Covid para colarse en la sociedad es que desarrolla los mismos síntomas que los cuadros víricos comunes durante los primeros días. La tos, fiebre, dolores musculares y fatiga no son dolencias nada extrañas en las gripes de otoño. Aún así, el médico García de Viedma, del colectivo AMYTS, ha explicado que sí existen algunas claves para distinguirla del Covid. Una de ellas es que la fiebre del coronavirus es más baja que la de las gripes: "Una persona que presente un cuadro viral puede sufrir una subida de temperatura hasta los 40 grados, pero la fiebre que desencadena el SARS-CoV-2 suele ser más leve y duradera. El tiempo es otra característica distintiva entre ambas. Alguien que se enferma de gripe se puede curar en cuatro o siete días, mientras que la Covid puede permanecer en el cuerpo por 15 días o incluso un mes. Por eso, mientras que el tiempo corre, es preciso encontrar más pistas para identificarla. Es la única forma de prevenir complicaciones.

Otra forma de diferenciar ambas patologías es el grado de afectación en las vías respiratorias, según el experto, ya que es más común que las personas que padecen cuadros virales más simples tengan la nariz más taponada y experimenten algún tipo de rinitis. Pero, la presencia de más o menos moco solo permite plantear suposiciones. El médico ha insistido a este medio en que es vital que todos los que detecten en su cuerpo algún síntoma de la Covid se sometan a un test: "Los enfermos van a debutar con los mismos síntomas. No podemos colgar un cartel en la puerta de los centros que explique las distinciones puntuales. Ahora mismo es imposible".

La lista no acaba aquí... El SARS-CoV-2 también ha desencadenado cuadros de diarrea y dolores abdominales, y esto dificulta más el panorama. "Antes podías decirle a los pacientes que se queden en casa y hagan una dieta blanda, pero ahora hay que examinarlos", según García de Viedma, quien también ha señalado como posible indicador de la Covid a las manchas en la piel. El médico ha explicado que varios contagiados del virus han presentado alteraciones en la piel como resultado de los trastornos de coagulación que genera la enfermedad.

Pero, sí hay una una manifestación que parece acompañar con más frecuencia a la Covid. El experto ha apuntado que el síntoma más evidente del coronavirus es la pérdida de sentidos como el gusto y el olfato. "Algunos pacientes desarrollan estos signos al inicio de la enfermedad y se puede dar casi por sentado que tienen el virus. Pero, la pérdida no se presenta desde el inicio en todos los casos, lo que dificulta un diagnóstico rápido".

El experto ha asegurado que las autoridades intentan tomar la delantera con el adelanto de la campaña de vacunas de la gripe este año. "La vacuna genera anticuerpos y los que se la pongan, en teoría, podrán descartar el cuadro viral y acudir con más urgencia a examinarse en un centro si detectan un síntoma. No es una vacuna 100% efectiva, pero puede ayudar en el triaje". El médico ha aclarado que esto no permite cantar victoria porque hay otros cuadros bacterianos, como el estreptococo, que producen afectaciones parecidas a la Covid y aumentan la confusión. La solución, para García de Viedma, es contar con los recursos humanos y materiales necesarios para diagnosticar a todos los que lo necesiten.

En este sentido, el médico ha lamentado que el personal con que cuenta el sistema no es suficiente para afrontar el reto y "eso ya lo hemos denunciado. Madrid, por ejemplo, avanzó de fase en la desescalada pese a que no estábamos listos. El Gobierno local prometió contratar más médicos de atención primaria para implementar las pruebas PCR y rastreadores para desarrollar el seguimiento de los contactos, pero nos han tomado el pelo durante toda la pandemia. La CCAA solo ha incorporado 200 de los 1.000 rastreadores prometido. Ahora los médicos de familia estamos tratando a las personas y haciendo labores de rastreo, que no nos corresponden. Yo alcanzo a rastrear a los familiares inmediatos, pero no al resto del entorno del enfermo".

La urgencia es evidente para evitar un 'riego' mayor del virus. "No hay personal. Necesitamos refuerzos y más médicos. Es importante. La gente tiene otras enfermedades que precisan de medicación, controles, analíticas, vigilancia... y encima nos toca poner en marcha las PCR y las llamadas para notificar los resultados. Somos los mismos o menos que al inicio de la crisis porque hay muchos compañeros de baja por contagio o secuelas psicológicas. Esto parece no tener fin. La gente se salta las normas y es irresponsable. Pero, todos, incluso los que se hacen llamar negacionistas del virus, acuden a los centros para sanar. Si esto no mejora de aquí a diciembre el sistema va a sufrir un colapso total".