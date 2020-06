Con la mayoría de las comunidades autónomas con un pie casi en la nueva normalidad, esta semana se ha conocido que sólo del 5,2% de la población en España ha generado anticuerpos contra el coronavirus. El confinamiento ha sido efectivo, pero estamos muy lejos de lo conocido como inmunidad de rebaño. La Covid-19 sigue estando ahí. Lo que generó un desconcierto inicial por pánico a lo desconocido cuando se decretó el estado de alarma y las cifras de contagiados y fallecidos no hacían más que crecer -hoy el Gobierno reconoce más de 27.000 muertes mientras la OMS apuntó a 29.000- fue dando paso a un miedo con el que se ha aprendido a convivir. Los despachos de las notarías están tomando el pulso a esta nueva forma de pensar y no son uno ni dos los ciudadanos que llaman preocupados por hacer cuanto antes un testamento porque "si me coge el bicho no tengo nada arreglado".

En una notaría de Madrid llevan una semana atendiendo numerosas llamadas como esta: "¿Qué tengo que hacer para hacer un testamento?" El miedo a lo vivido por la pandemia del coronavirus ha cambiado la prioridad de muchas personas que ni se habían planteado cómo quieren repartir sus bienes, o que si lo habían hecho, nunca encontraban el momento oportuno. Desde el Consejo General del Notariado confirman a La Información el incremento del interés de la ciudadanía por dejar claras sus últimas voluntades por si tenemos la mala fortuna de que nos toque padecerlo. Desde el inicio del estado de alarma los teléfonos no paraban de sonar en unas notarías que permanecieron abiertas porque son un servicio público de interés general pero que priorizaban las citas según la urgencia.

En esos primeros días empezó a incrementarse la demanda del testamento ológrafo, escrito todo entero de su puño y letra. En este caso no hacen falta testigos y el interesado deberá indicar el año, mes y día en que se hace. La falta de cualquiera de estos requisitos o que no haya firma del testador lo hacen nulo. La falta de asesoramiento técnico hace que sea frecuente su nulidad. Así, se deberá comunicar a un conocido dónde está el manuscrito que habrá que llevar ante notario. Además, la Covid-19 activó, por primera vez en la historia, un artículo del Código Civil (el 701) que permite realizar testamentos sin notario ante tres testigos mayores de 16 años. El plazo de validez de este tipo de documentos es de dos meses desde el cese de declaración del estado de alarma y, si en ese tiempo no se acude al notario para validarlo, quedará nulo.

Ahora, con más de la mitad de España en fase 3, en las notarías tenían claro que este tipo de peticiones iban a llevarse gran parte del tiempo de sus notarios, pero lo cierto es que lejos de atender a las demandas en plena pandemia cada vez son más los que se interesan en firmar sus últimas voluntades "para estar tranquilos". Ya no se formaliza por una urgencia, sino porque "con esta situación me he dado cuenta de que hay que dejarlo todo listo", aseguran los clientes de esta notaría a la que estos días llegan numerosos matrimonios de no más de 50 años con hijos. Por unos 40 euros de media (por persona), los que lo hacen salen convencidos de que ganan una nueva batalla al coronavirus, que sigue generando noticias tan terribles como la muerte de un niño de 10 años en Aragón.

El testamento abierto notarial es el más común de los modelos. Se realiza ante notario y se recoge en escritura pública. El notario informa y asesora al testador sobre cómo puede distribuir sus bienes entre sus herederos, y redacta su contenido ajustado a la legalidad vigente. Se encarga también de la conservación del testamento y de remitir un parte informando de su existencia al Registro de Últimas Voluntades al que acuden las autoridades cuando una persona fallece para conocer si tiene testamento. Sólo tendrá validez si se hace todo el proceso. Si no existe testamento, no se pierde la herencia, ni la hereda el Estado como popularmente se cree. Será la ley que sea de aplicación la que determine los herederos a quienes corresponde la herencia siguiendo el orden de parentesco.

Hacer el testamento no es la única inquietud que ahora mismo se resuelve en unas notarías que durante el estado de alarma no cerraron pero solo atendieron los casos más urgentes y que ahora están poco a poco volviendo a la normalidad. Estos días también se llenan de las personas que están inmersas en un proceso de aceptación de herencia, que ha requerido la presencia de un notario para la concesión de un préstamo ICO, la moratoria de un crédito hipotecario o el que quiere otorgar poderes a un familiar por miedo a salir de casa o porque no se pueden atender requerimientos en otras ciudades. Se ha hablado mucho del 'síndrome de la cabaña' que algunas personas han podido manifestar respecto al pánico de volver a la calle después de tanto tiempo sin salir de casa donde se sienten seguros. La vuelta a la nueva normalidad obliga a seguir pero hay quien se resiste a ello y utilizan estos poderes para solventar esa compra de casa en otra localidad, ese reparto de herencia que le obliga a viajar y probablemente no pueda ni salir de su comunidad.