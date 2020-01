El héroe de Castilleja: "No puedo olvidar los gritos de auxilio porque se quemaba"

Margarita Ruiz y Jesús Ruiz son dos hermanos que actuaron con mucha valentía y evitaron un nuevo asesinato de una mujer a manos de su marido. Son los vecinos de la víctima desde hace 30 años pero hace dos días de repente escucharon gritos de socorro desde la casa de al lado. No lo dudaron. Ella corrió a llamar a la policía mientras él saltó la vaya que separa las viviendas para ir en su auxilio. Lo que nunca se hubiera imaginado este vecino de Castilleja de la Cuesta es que en la casa había fuego y dentro de una habitación estaba una mujer que no podía salir porque desde fuera su marido había atrancando la puerta para impedírselo.

Emocionados relatan ante las cámaras de Espejo Público que la imagen que no olvidarán es la de ese hombre aguantando la puerta mientras la mujer gritaba "socorro que me quemo". Jesús no puede "ni dormir". Sigue sin ser consciente de que ha salvado la vida a esa mujer cuyos hijos le llamaron para agradecerle lo que había hecho. Relata que cuando él llega y forcejean pero cuando consigue apartarle de la puerta se queda allí al lado para ser testigo de todo.

Los hijos "me han abrazado llorando" y nadie entiende lo que pudo pasar porque en ningún momento se escucharon gritos ni hay antecedentes por violencia de género ni los propios hijos entienden lo que le pudo suceder a su padre.

Ahora la alcaldesa de Castilleja de la Cuesta, Carmen Herrera, llevará al próximo Pleno municipal, que tendrá lugar el 31 de enero, una propuesta de reconocimiento a la "valentía y a la importante actuación" realizada por este vecino del municipio que auxilió a mujer sin pensárselo dos veces. Con esta propuesta, el Ayuntamiento quiere agradecer su "acción ejemplar y extender este reconocimiento público a los vecinos que no dudaron en auxiliar a la víctima en momentos tan difíciles", tal como señala en un comunicado, en el que reitera su repulsa ante "tan graves hechos" ocurridos en el municipio y su "total compromiso en la lucha contra la lacra de la violencia de género".

Los hechos ocurrían el miércoles en la calle Alejo Carpentier, cercana a la Policía Local, alrededor de las 16,45 horas. En ese momento, Jesús Ruiz se encontraba en la casa aledaña cuando, junto a su hermana Margarita, comenzaron a escuchar unos gritos de la vivienda contigua.

Mientras Margarita iba a avisar a la Policía, Jesús saltó la tapia para acceder a la vivienda "sin pensar", abrió la puerta y subió por las escaleras de la vivienda hasta la habitación incendiada, cuya puerta estaba siendo "aguantada por el marido para evitar que ella saliera de la habitación".

"Le dije que qué hacía, que la iba a matar y él respondió que ella lo estaba volviendo loco y que la dejase ahí. Lo aparté y abrí la puerta de la habitación, que estaba llena de humo y se veía lo que parecía un brasero ardiendo, metí medio cuerpo, la agarré del brazo y la saqué", ha dicho Jesús Ruiz a preguntas de los periodistas este jueves en el lugar de los hechos.

Este hombre asegura que encontró a la mujer "muy mal", con el pelo y el chaleco "ardiendo", tras lo que la ayudó a salir del inmueble, donde fue atendida por los profesionales sanitarios. De hecho, fuentes del Hospital San Juan de Dios del Aljarafe, en Bormujos (Sevilla), han indicado a Europa Press que la mujer estuvo en observación el miércoles, mientras se le realizaron diversas analíticas para comprobar su estado y por la posible inhalación de humo, aunque no presentaba quemaduras graves, por lo que fue dada de alta.