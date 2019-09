El hombre arruinado que ganó un millón de euros al vender una manta usada

El 12 de junio de 2012 la vida de Loren Krytzer dio un giro de 180 grados. Este carpintero autónomo llevaba cinco años viviendo en una chabola, arruinado y desempleado tras sufrir un accidente de coche en 2007 que provocó la amputación de una de sus piernas. Sin embargo, en medio de la depresión surgió un rayo de esperanza de la forma menos pensada: una manta usada iba a hacer a Loren millonario.

Cuando la abuela de Loren falleció, este acudió a su casa a recoger los libros que le habían dejado. Todo estaba ya apilado por su hermana y su madre y la última bolsa de la vivienda contenía dos mantas propiedad de su tatarabuela: una manta suave de la marca Hudson Bay y una manta original confeccionada por el pueblo Navajo, comunidad indígena más numerosa de Estados Unidos.

La hermana de Loren se llevó la primera y la segunda, sin dueño, fue a parar a los dominios de este último. "¿Qué voy a hacer yo con eso? No quiero esa cosa vieja y sucia", le explicó su hermana sin saber que estaba cometiendo uno de los errores más grandes de su vida.

Loren guardó la manta en su armario de su casa y allí permaneció siete años, los más duros de su existencia, según 'CNBC'. El accidente de tráfico, la amputación de la pierna y la imposibilidad de trabajar le dejaron viviendo con una paga del Estado por discapacidad con la que pudo permitirse un alquiler de 700 dólares (630 €) en una casa en muy mal estado de un amigo, y vivir con 200 dólares (180 €) para gastos adicionales al mes junto a su novia Lisa.

Sus hijos se fueron a vivir con sus abuelos ya que Loren, que por las noches a menudo bebía vodka para paliar el dolor de la pierna, no disponía de liquidez para mantener a sus pequeños. Estaba en caída libre hasta que un programa de televisión le hizo soñar.

La manta del pueblo Navajo que vendió Loren Krytzer. / Captura de vídeo.

El valor millonario de la manta

Era el año 2011 y Loren se dispuso a ver un episodio del programa de venta de antigüedades 'Antique Roadshow'. En él, un hombre llevó una manta del pueblo Navajo que fue valorada en 500.000 dólares (450.000 euros). Según explicó el coleccionista Don Ellis, los textiles producidos por los navajos eran caros incluso en su era: podían costar hasta cuatro veces el sueldo de una persona de clase alta en su época. Por lo tanto, en la actualidad, su precio se multiplica.

Ante tal revelación, Loren comenzó a llevar entusiasmado su producto a diferentes casas de subastas hasta que dio con una especializada en la venta de artículos históricos de EEUU, John Moran Auctioneers.

Tras analizar la manta determinaron que era una de las más raras del pueblo Navajo que el mundo había conocido. El 12 de junio de 2012 se subastó y, en solo 77 segundos, Loren pasó de estar arruinado a ser millonario: el coleccionista Don Ellis la compró tras una ardua puja con un competidor por 1,5 millones de dólares (1,3 millones de euros).

"Me tuvieron que traer agua y algo para secarme porque no paraba de sudar. Empecé a hiperventilar porque no me lo podía creer... Casi no podía ni respirar", recuerda Loren, quien después de impuestos se quedó con una cantidad de 1,3 millones de dólares (1,1 millones de euros).

Esa manta le dio la posibilidad a Loren de comprar dos casas. Una valorada en 225.00 euros en la que vive con su mujer, con una piscina y una vista espectacular del Valle Liona (California), así como una segunda propiedad que tiene alquilada. Además, con el fin de seguir generando dinero, adquirió acciones y bonos municipales.