El calvario del hombre que va a tratar un cáncer, okupan su casa y le denuncian

Ángel, de 80 años, vive en estos momentos un calvario. Se ausentó unos días de su vivienda porque se fue a hacer un tratamiento contra el cáncer y de madrugada los vecinos le avisaron porque le habían okupado su vivienda. Relata en 'Espejo Público' que en cuanto pudo lo denunció en la ciudad en la que estaba en ese momento, Bilbao, y le envió una copia a su sobrino para intentar echarlos. Los okupas aseguraban que llevaban allí dos meses y que no tenían pensado irse. Fue otro vecino el que le alertó tiempo después de que parecía que se habían marchado y es cuando Ángel regresó a su vivienda y tras llamar a la puerta sin recibir respuesta se puso en contacto con un cerrajero para cambiar la cerradura. Los okupas llamaron a los agentes y le pusieron una denuncia que ahora le lleva a un juicio.

El programa de Antena 3 ha contado otro caso de okupación en Sevilla. En este caso Sandra tenía un negocio en Cádiz pero por el coronavirus tubo que cerrar. Empezó entonces a hacer obras en su casa de Sevilla pero hasta que no se levantó el confinamiento no pudo acudir. Cuando llegó se encontró que dentro había una familia con un contrato de alquiler "falso que se han hecho ellos mismos". Ante las cámaras los okupas no dudan en decir que "en el juzgado nos vamos a ver" cuando ella les pregunta "cuando vais a salir de la casa que es mía".

Las ocupaciones de viviendas crecieron un 5% en el primer semestre del año a pesar de los tres meses de confinamiento por la pandemia del coronavirus, sobre todo por los aumentos registrados en cinco autonomías: Canarias, Cataluña, Comunidad Valencia, Galicia y Murcia. Así se desprende de la respuesta del Gobierno a los diputados del PP Ana Belén Vázquez, Carlos Rojas e Isabel María Borrego, que se interesaron por los hechos conocidos de ocupación ilegal, es decir, solo los denunciados, que se cifraron en 7.450 entre enero y junio de este año frente a los 7.093 del mismo periodo de 2019.

La respuesta, a la que tuvo acceso Efe, también ofrece datos de todo 2018 y 2019, en los que se observa un incremento del 19,7%, al pasar de 12.214 en el primer ejercicio citado a 14.621 el año pasado. Ya en este año, y con datos del primer semestre, se observa una ralentización en las ocupaciones, pero siguieron subiendo a pesar de las restricciones a la movilidad que se impusieron durante el estado de alarma en toda España desde mediados de marzo hasta casi finales de junio, cuando comenzó la desescalada.