Un hombre fallecido y otros dos heridos en una fábrica de orujo en La Carolina. 

Tragedia en Andalucía. Un trabajador ha fallecido de una fábrica de orujo en el término municipal de La Carolina (Jaén) y otras dos personas han necesitado atención sanitaria como consecuencia de un suceso cuya causa no ha trascendido y que se está investigando en estos momentos.

Según han informado fuentes del Servicio Unificado de Emergencias 112 de Andalucía a Europa Press, a las 16:05 horas de este jueves se ha recibido un aviso por parte de la Empresa Pública de Emergencias Sanitarias (EPES) 061 pidiendo presencia policial al encontrar un hombre, de 58 años de edad, inconsciente en una fábrica en el kilómetro tres de la carretera A-301.

De forma inmediata, se da aviso a Policía Local y Guardia Civil, tras lo que se confirma que el hombre fallecido es un trabajador de la citada fábrica, aunque no el momento no se han esclarecido las causas. Junto a él, otro hombre, de 52 años, y una mujer de 44 años, han tenido también que ser atendidos por los servicios sanitarios, aunque no han necesitado traslado al hospital.

De todo ello, se ha dado traslado a la Inspección de Trabajo y al Centro de Riesgos Laborales, mientras que permanece activado el protocolo policial pertinente para esclarecer las causas del suceso.