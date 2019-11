Identifican a un joven por una presunta violación en la acampada de Barcelona

Los Mossos d'Esquadra han identificado a una persona de la acampada de la plaza Universitat de Barcelona después de que una llamada al teléfono de emergencias 112 alertara de que una chica había sufrido una agresión sexual.

Según han informado este martes a Efe los Mossos, agentes del cuerpo acudieron el pasado jueves por la tarde al lugar, donde permanecen instaladas varias decenas de tiendas de campaña desde hace más de un mes, en protesta por la sentencia del 'procés', e identificaron a una persona cuyas características coincidían con la del presunto agresor sexual.

No obstante, la persona identificada no fue detenida, ya que no se ha presentado ninguna denuncia formal ante la policía de esta agresión sexual, que habría sido cometida en el interior de una de las tiendas.

Según fuentes próximas a los acampados, los hechos habrían tenido lugar en la noche del miércoles al jueves de la semana pasada y la joven habría explicado lo sucedido en el "punto lila" instalado en la misma acampada para denunciar agresiones sexuales y comportamientos machistas.

Diversos estudiantes mantienen la acampada en la plaza Universitat de Barcelona pese a que el Sindicat d'Estudiants dels Països Catalans (SEPC), que promovió la acción, desconvocase el pasado fin de semana la huelga indefinida en las universidades catalanas tras hacerse publica la sentencia del 'procés'.

Fuentes de estos estudiantes informaron a Efe el pasado domingo de que, aunque se haya desconvocado el paro estudiantil, unas 200 personas tienen intención de continuar con su acción, "porque ir a clase y estar acampados no es incompatible".