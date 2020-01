La Iglesia de Madrid lanza el proyecto 'Repara' para atender víctimas de abusos.

El Arzobispado de Madrid ha puesto en marcha este miércoles 15 de enero un proyecto para atender a las víctimas de abusos sexuales y para prevenir estos abusos a través de la formación de sacerdotes y otras personas interesadas. El proyecto, cuyo acrónimo hace referencia a 'reconocimiento', 'prevención', 'atención' y 'reparación a víctimas de abusos', está coordinado por el académico, filósofo y profesor de la Universidad Pontificia de Comillas Miguel García-Baró.

"Es una respuesta optimista, positiva, progresiva y transparente de la Iglesia cristiana en la diócesis de Madrid respecto de algunos problemas muy urgentes que la sociedad entera tiene, no únicamente la propia Iglesia; problemas escandalosos de abuso sexual y de otros tipos -el Papa también está pidiendo que se consideren los abusos de conciencia o de poder-, que destrozan la comunidad cristiana y la sociedad, y que no se han tratado suficientemente bien", ha explicado García-Baró en declaraciones a Europa Press.

Mira también Un cura argentino se suicida tras ser acusado de abusos sexuales a menores

En todo caso, el coordinador de este proyecto ha pedido que no se entienda solo como "una respuesta" al problema de los abusos sino como una forma de "ponerse en marcha hacia lo que debe ser la Iglesia cristiana con independencia de escándalos". "Ya está bien de no afrontar cosas que son muy importantes, de no servir a la sociedad entera en todo lo que necesita, de hacerlo gratuitamente, transparentemente", ha remarcado. El proyecto, según ha precisado García-Baró, es iniciativa del cardenal arzobispo de Madrid, Carlos Osoro, y responde a las directrices "tajantes" del Papa Francisco frente a los abusos.

Sufrimiento infinito

Además, la atención estará abierta a cualquier persona que haya sido víctima de abusos, con independencia de quién haya sido el agresor, de si pertenece o no a la Iglesia católica y de si ha prescrito o no el delito. De esta forma, la Iglesia de Madrid asegura que quiere "dar un servicio a la sociedad madrileña y a todas las víctimas desde el repudio a una práctica execrable generadora de un sufrimiento infinito".

La atención ha arrancado ya en un espacio propio fuera de la Curia, ubicado en el número 5 de la calle Santa Hortensia. Se puede acudir a él los lunes de 11,00 a 13,30 horas y los miércoles de 16,30 a 19,00 horas. Además, se ha habilitado el correo atencionrepara@archimadrid.es y el teléfono 618304666. Se trata de unos locales "acondicionados" donde "se puede ir con toda la reserva del mundo para presentar el caso", según ha indicado el coordinador del proyecto, que lleva seis meses trabajando en el mismo para su puesta en marcha.

Mira también El Vaticano suspende por diez años a un cura por abusos sexuales en Zamora

El proceso, que es gratuito, comienza con la escucha de la persona y, en función de cada caso, incluirá acompañamiento terapéutico, espiritual y jurídico. El equipo multidisciplinar, coordinado por García-Baró, ha asumido el Protocolo de actuación ante un posible caso de abusos a menores de Escuelas Católicas, así como los protocolos marco de la Conferencia Episcopal Española.

También está inmerso en la elaboración de un protocolo propio que dé respuesta a las necesidades que se vayan detectando y que contemple las últimas modificaciones regulatorias, marcadas tanto por la Iglesia como por la legislación española, según informa el Arzobispado de Madrid.

Sello repara

En paralelo, el proyecto Repara asumirá la formación de los agentes de pastoral, de educación y de cualquier persona interesada en protocolos y sensibilidad sobre esta cuestión, "para garantizar entornos seguros a todas las personas, especialmente a menores y a quienes se encuentren en situación de vulnerabilidad". En colaboración con instituciones académicas, como la Universidad Pontificia Comillas y el Instituto Teológico de Vida Religiosa, que ya están trabajando en la materia, va a elaborar nuevos recursos y a realizar labores de concienciación.

También quieren que haya un "Sello Repara" para las parroquias o asociaciones que superen el proceso de formación, de forma que puedan garantizar "seguridad" y "transparencia" frente a los abusos. "Nosotros queremos poner el acento en los proyectos de formación, que el futuro no sea como ha sido el pasado", ha zanjado García-Baró.