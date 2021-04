El incendio de la nave de Seseña ya está controlado... aunque preocupa el viento. 

El consejero de Hacienda y Administraciones Públicas del Gobierno de Castilla-La Mancha, Juan Alfonso Ruiz Molina, ha informado desde el puesto de mando instalado en la Casa de la Cultura sobre la evolución del incendio que desde la tarde de este martes afecta a varias naves industriales en el polígono industrial de la localidad de Seseña, apuntando que los bomberos, tras los primeros trabajos, ya han empezado a liberar agua para intentar aplacar las llamas.

➡️ #Incendio de #Seseña. Colapso de la fachada.



📌 Uno de los riesgos a los que nos enfrentamos los #Bomberos en los incendios industriales.





En declaraciones a los medios, ha apuntado que en todo caso la predicción climatológica no es la más favorable en cuando a las condiciones del viento previsto, por lo que no se descarta que la autovía A-4, que transcurre apenas a unos metros del incendio, pueda verse afectada.

"Está controlado y ahora habrá que ver la evolución del humo, y las condiciones climatológicas no son las más adecuadas", ha apuntado Ruiz Molina, quien ha recordado la necesidad de que todos los vecinos próximos al lugar de las llamas permanezcan en sus domicilios con las ventanas cerradas.

Será la Guardia Civil quien valore ahora qué decisión tomar al respecto del tránsito de vehículo a lo largo de la autovía en función del viento y el humo, tal y como ha detallado. Los efectivos de bomberos permanecerán toda la noche en los trabajos de extinción, tal y como ha enfatizado.

García-Page agradece los trabajos

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha tenido palabras de agradecimiento para los medios de emergencias y de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, tanto de la región como de Madrid, desplegados en el incendio, y ha lanzado un mensaje de "relativa tranquilidad" a la población, además de destacar que lo más importante es que no hay que lamentar ningún daño personal.

Igualmente, ha apuntado que están todas las medidas tomadas y la población alertada y se espera no tener que cortar la A-4 y que no cambie la dirección del viento. "De momento no parece necesario aumentar los medios", ha asegurado, explicando que dentro de las naves incendiadas "hay materiales aparatosos, lo que está provocando pavesas, pero están todos los sistemas de alerta prevenidos".

Junto al presidente regional, han asistido a supervisar las labores de extinción el consejero de Fomento, Nacho Hernando, y la portavoz y consejera de Igualdad, Blanca Fernández. También desde el centro de mando ha atendido a los medios la alcaldesa de la localidad, Silvia Fernández, quien ha agradecido el trabajo de todos los efectivos de emergencias y ha vuelto a pedir a sus vecinos que se confinen en casa.

Los #BomberosCM y Bomberos de Toledo continúan trabajando en la zona.



En total, se han visto afectadas 4 naves industriales. En total, 52.000 metros cuadrados. Han colapsado las cubiertas debido a la gran carga de fuego.

El incendio ha comenzado a las 17.54 horas en una nave ubicada en el kilómetro 34 de la A-4, en sentido Andalucía. Hasta el lugar se han desplazado efectivos de la Guardia Civil y la Policía Local, así como bomberos de Illescas, Orgaz y Toledo, además de una ambulancia de soporte vital básico. Los bomberos de la Comunidad de Madrid se han unido también en los trabajos de extinción.