La incongruencia que deja a Simón en shock: los extranjeros sí pueden entrar

"A veces hay incongruencias de este tipo que no son fáciles de explicar. Por lo menos a mí no me resultan fáciles de explicar". Es la respuesta del director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias (CCAES), Fernando Simón, a que los extranjeros puedan venir a España pero los ciudadanos españoles no puedan moverse entre comunidades autónomas debido a los cierres perimetrales.

En rueda de prensa este lunes, el epidemiólogo del Ministerio de Sanidad ha recordado que la llegada de extranjeros, en cualquier caso, "está sujeta a restricciones importantes", como la necesidad de realizarse una prueba diagnóstica para poder entrar en el territorio español.

"No es que cualquier extranjero pueda venir a España. Pero en algunos casos se dan incongruencias, sí que es cierto que a veces no es fácil de explicar. Se conjuntan aquí diversos criterios e intereses. Pero están viniendo extranjeros con cuentagotas. Tenemos que huir de hacer comparaciones fáciles", ha reclamado.

Por otra parte, Simón ha rechazado que en España pueda ocurrir lo mismo que en Italia, donde se bloqueó la exportación de vacunas de AstraZeneca a Australia. "AstraZeneca tiene una fábrica donde produce vacunas en Italia. Entiendo que trató de defender los intereses de la UE. En España ahora mismo no hay producción de vacunas de AstraZeneca, por lo tanto no se puede hacer lo mismo", ha remachado.