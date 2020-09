Las costas de Estepona y Marbella son el destino, cada vez más, elegido por los narcotraficantes, que desembarcan "como nunca antes se había visto", aseguran fuentes policiales a La Información. Continúa la presión de la Guardia Civil en el Campo de Gibraltar y las organizaciones empiezan a utilizar planes B para que su droga llegue a buen puerto "quizá pensando en un confinamiento". También empieza a verse cada vez más un patrón de su nuevo modus operandi, que consiste en desembarcar a la vez varias motos de agua con dos o tres fardos de hachís cada una "sacrificando a esos pilotos y parte del alijo para luego meter grandes cantidades", aseguran. "A más detenidos menos policías quedan, y más entran", puntualiza el agente Óscar Camacho, secretario general de la Confederación de CSLA. En una operación de este fin de semana seis personas han sido detenidas y se han intervenido tres motos de agua y 440 kilos de hachís en once fardos.

"Desde finales de agosto hasta ahora estamos prácticamente 24 horas al día con desembarcos", asegura. Esperar en la playa, persecuciones por la carretera de la costa o la ciudad o recuperar mercancía se ha convertido en el día a día de unos agentes locales que por ejemplo en Estepona "muchos se compran el chaleco antibalas ellos mismos". Últimamente han detectado que los narcotraficantes no se paran ante nada. "Antes cuando eran detenidos no ponían resistencia, pero ahora asistimos a persecuciones en las que llevan coches muy potentes y que no dudan en empotrarse contra lo que haga falta".

No olvida el accidente en el que un vehículo arrolló a otro en el que la conductora estaba embarazada "y un fardo salió volando del impacto y acabó golpeando a un ciclista. "Se acerca el día en que maten a alguien", sentencia, porque "la intención que tienen es no parar". El pasado jueves 15 personas fueron detenidos al ser sorprendidos in fraganti mientras desembarcaban doce fardos de hachís en una playa de San Pedro Alcántara en Marbella, pero al verse rodeados varios emprendieron la huida en un turismo de alta velocidad, embistiendo a un vehículo de la Guardia Civil, cuyos dos agentes resultaron ilesos. En su huida también chocaron contra un vehículo particular y su conductor resultó herido y necesitó ser atendido por los servicios médicos. La denominada operación 'Castor' ha acabado con 13 de esos 15 detenidos en prisión.

Recuerda en este punto la flota de Seat Altea "con unos cuantos años" con la que patrullan los agentes locales y los compara con los todoterrenos de los narcotraficantes que desde este verano "no quieren perder ni un solo fardo". En un choque "nuestro vehículo se arruga como la mantequilla", dice. Las zonas en las que más se está notando este incremento de desembarcos comprenden las costas de Estepona, Manilva o Marbella. "Hay muchas urbanizaciones con calles que dan directamente a la costa y desde donde acceden al agua sin problema". Es precisamente ahí donde más denuncias están recibiendo de vehículos robados. Y no cualquiera. "La mayoría son coches de alta gama potentes como los BMW X5 o los Audi Q7". Con ellos luego "arremeten contra nosotros".

Resalta las quejas de los vecinos que no dudan en decir que "cuando hay un desembarco hay más policías en las casas de muchos políticos que persiguiendo narcotraficantes". La plantilla, dividida en tres turnos "da para lo que da" y echan en falta más medios y agentes porque además "hay un envejecimiento de la plantilla notable y vamos a exponer que en la próxima ley de PGE se abra la mano para que puedan los ayuntamientos incorporar más policía que las restricciones que tenemos ahora porque solo nos dejan poner como nuevos agentes las jubilaciones".

Señala que el aumento de desembarcos sea porque los narcos "temen un confinamiento, que se incrementen los controles de la policía, y les pille con las guarderías vacías de droga". Eso respondería a que constantemente sean alertados de nuevas operaciones, como hace una semana cuando localizaron 2.500 kilos de hachís. "Saben que las leyes son como son y les da igual todo", asegura este agente que resalta que cuando "arrestamos a alguien y le leemos los derechos e imputamos un delito contra la salud pública se pone a disposición judicial y en cuestión de segundos llaman a su abogado, ya preparado, que llega con la fianza".