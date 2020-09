Otra pésima noticia para el sector turístico. El Gobierno decidió este martes cancelar todos los viajes del Imserso para la temporada 2020. Hoteles, restaurantes y agencias esperaban 'rascar' beneficios del programa de viajes para jubilados tras un verano atípico pero sus planes se quedarán en el tintero. Fuentes del Ejecutivo han argumentado a 'La Información' que la "situación excepcional provocada por la Covid" justifica la suspensión de la actividad mientras desde la Federación Empresarial de Asociaciones Territoriales de Agencias de Viajes Española (FETAVE) sostienen que la medida "destapa las incoherencias del Gobierno". "No es posible que estén diciendo de cara al exterior que España, Canarias o Baleares son destinos seguros y después tomen estas decisiones", denuncia su presidente, César Gutiérrez Calvo.

Gutiérrez va más lejos y asegura que la suspensión era evitable: "Si el Gobierno, como ya propusimos, hubiera proporcionado opciones para hacer los viajes más seguros o cambios en los grupo de edad, destinos... éste no habría sido el final". Para la organización, la cancelación supone la estocada final hacia un sector ya arruinado y las alarmas por sus consecuencias no han tardado en sonar. La Asociación Corporativa de Agencias de Viajes Especializadas (Acave) ha advertido de que la congelación del programa de viajes del Imserso amenaza 90.000 puestos de trabajo en agencias y hoteles este otoño-invierno, y "pone en cuestión todas las acciones de seguridad que se han tomado a nivel público y en el turismo, transmitiendo así a Europa la 'falsa imagen' de que España no confía en que sus propios protocolos funcionan".

Por su parte, los hoteleros han expresado su descontento a través de un comunicado en el que declaran no estar de acuerdo con la decisión e insisten en que "es vital que no se renuncie a un programa que "mueve millones de estancias y reparte riqueza por toda España". La Confederación Española de Hoteles y Alojamientos Turísticos también ha destacado la importancia de crear alternativas como corredores turísticos para fomentar las visitas, y la urgencia de 'rediseñar' todos los planes con el objetivo de contener las pérdidas.

El sector es presa de la desesperación porque esta no es la primera vez que los viajes del Imserso son cancelados. La primera interrupción del programa se produjo con la llegada del estado de alarma en marzo y se extendió hasta el final de junio. Desde entonces, el Gobierno defiende que ha "monitorizado de manera permanente y minuciosa la situación de la epidemia en el territorio nacional" con vistas a reactivar los viajes, pero los hoteles y agencias denuncian que no se han implementado las acciones que solicitan desde abril.

Los empresarios ya dan por perdido el 2020 porque el desplome ha sido contundente. Las agencias han sufrido pérdidas de facturación de entre el 90% y 100% respecto al año pasado. Gutiérrez insiste en que la cancelación de los viajes ha enviado un mensaje muy negativo al exterior, demuestra la incapacidad de la Administración para proponer alternativas, no aclara dónde van a parar los recursos que las instituciones ya tenían para gestionar el proyecto y no incentiva la tan anhelada demanda.

El sector necesita uno o varios salvavidas. Las agencias piden que se cree un plan de rescate con ayudas directas, la prórroga de los ERTE y la coordinación de una cumbre sectorial entre las CCAA. Gutiérrez se ha mostrado a favor de la extensión de los ERTE, pero ha alertado de que "si esto no viene acompañado de soluciones para salir de la crisis sanitaria, no se va a poder reactivar la economía". En cuanto a las ayudas, el empresario pone como ejemplo a Andalucía, que la semana pasada aprobó bonos de turismo para reflotar su sector, y "todas las autonomías podrían hacerlo". ¿El mayor desafío? El tiempo. "Ya estamos tarde para las Navidades y enero. Hay que comenzar a crear estrategias para la Semana Santa 2021. La gente tiene que tener los bonos en sus manos desde ahora si queremos que funcionen".

El Gobierno espera "una ventana de normalidad" para reanudar las actividades, pero ya estima que los viajes no volverán hasta otoño 2021, a excepción del programa de termalismo que podría reanudarse en la primavera. La incertidumbre hacia el comportamiento de la pandemia ha generado la urgencia de crear nuevos proyectos que 'aguanten' el paso de las siguientes olas de la Covid y eviten la quiebra total del sector más debilitado por la pandemia. El futuro del turismo pende de un hilo y las estimaciones de pérdidas de hasta 350 millones de ingresos directos por la cancelación de los viajes del Imserso que arrojan las organizaciones involucradas solo acentúan el temor al futuro.