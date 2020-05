Los informes de desescalada verán la luz cuando todas las CCAA pasen a la Fase 1

El ministro de Sanidad, Salvador Illa, ha asegurado este domingo que los informes de las Comunidades Autónomas que han servido de base para justificar su pase a la fase 1 de la desescalada se harán públicos una vez todas las Comunidades Autónomas alcancen dicha fase para no alentar la competencia entre territorios.

Illa ha respondido así, en rueda de prensa en La Moncloa, a la petición de Madrid de acceder a los informes con los que han dado el visto bueno a otras comunidades autónomas para pasar a la fase 1 y comprobar que "se ha respetado el principio de igualdad y no se han producido situaciones discriminatorias". El ministro ha explicado que los informes y las conclusiones del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias para recomendar el pase de una región a una fase de desescalada se darán a conocer todos en el mismo momento y solo cuando todo el territorio haya alcanzado dicha fase.

Mira también De la Fase 0 mejorada a las novedades en la 1 y 2: todos los detalles para cada zona

Así, "los informes de pase a fase 1 se darán a conocer cuando todos estemos en fase 1, y los del pase a fase 2, cuando todos hayamos alcanzado la fase 2" y sucesivas, ha asegurado Illa, quien ha precisado que si alguna comunidad autónoma solicita acceder a su propio informe lo podrá solicitar en cualquier momento, tal y como ha hecho Madrid.

"No vamos a favorecer ninguna carrera a la desescalada que no llevaría a ningún sitio", ha subrayado el ministro, quien considera esta actitud incompatible con los "criterios de cautela, prudencia y seguridad que han guiado y seguirán guiando nuestro proceder", ha dicho. En cuanto a las reclamaciones de la Comunidad de Madrid, el ministro ha sido tajante: "No voy a entrar en reproche o confrontación", ha dicho tras señalar que "desde el primer momento, el Gobierno y las comunidades autónomas jugamos en el mismo equipo" y que el único objetivo es "salvar vidas, porque salvando vidas salvamos empleos y salvando vidas salvamos empresas".

Para Illa, las razones de porqué una comunidad pasa de fase y otra no "están claras, están explicadas y son de sentido común", ha subrayado. En su opinión, "la prudencia ha sido la mejor consejera" y la prudencia "aconseja mantener el confinamiento hasta el final de las desescalada, por lo que es necesario prorrogar el estado de alarma "hasta el final del proceso para mantener la prudencia" y para ello es preciso que el Congreso acepte la prórroga de "aproximadamente un mes" que pedirá el presidente del Gobierno, ha argumentado.

Esta decisión de ampliar el estado de alarma "no es una voluntad del Gobierno ni es un programa político, es una necesidad", ha subrayado. Cuestionado sobre si los territorios que pasan mañana a fase 1, como Málaga o Granada, tendrán que esperar 14 días para progresar a la fase 2 o podrán hacerlo más rápidamente, Illa ha recordado que se decretó así por "prudencia", para ver cómo afecta el cambio epidemiológicamente, por lo que solo se considerarían un pase más rápido si se dieran "cuestiones muy excepcionales".

Mira también La fase 2 obligará a tomar la temperatura todos los días a los niños antes ir a clase

En cuanto a los viajes entre provincias o unidades territoriales, el ministro ha hecho hincapié en que no están permitidos hasta la nueva normalidad "para evitar rebrotes" y se trata de "una medida fundamental". Preguntado sobre si la apertura de fronteras puede causar una competencia por el turismo entre los diferentes países de la Unión Europea, Illa ha asegurado que el Gobierno español nunca ha enfocado este asunto "desde el punto de vista de ver quien llega antes a no se dónde", y ha instado a avanzar "con prudencia y mucha solidaridad".

Ha precisado, a preguntas de un medio italiano, que se va revisar la orden de Interior por la que se prohibieron los vuelos con Italia en marzo, y ha precisado que esa decisión "se enmarca en el contexto de una limitación temporal portuaria y aeroportuaria" para todos los países que incluye cuarentena "necesaria" para los ciudadanos extranjeros que llegan a España.