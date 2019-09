Ingresado por usar un vapeador: "Tienes los pulmones de una persona de 70 años"

El joven de 18 años Adam Hergenreder comenzó a usar un vapeador porque se suponía que era más sano que el tabaco normal, pero su uso diario durante año y medio casi termina con su vida.

Este estudiante natural de Gurnee (Illinois) fue hospitalizado a finales del mes de agosto y los médicos le dijeron que sus pulmones eran similares a los de una persona de 70 años. “Es terrible pensar en lo que ese pequeño aparato le hizo a mis pulmones”, explica Adam en declaraciones a ‘CNN’.

Este deportista competidor en ‘wrestling’ no sabe si sus pulmones podrán volver a la normalidad algún día, ni siquiera si podrá practicar de nuevo su deporte. “Era un deportista antes de esto y ahora no sé si podré volver al ring ya que se trata de un deporte muy físico y mis pulmones puede que no lo soporten. Es triste”, añade.

La preocupación por las consecuencias del uso de los cigarrillos electrónicos aumenta en Estados Unidos hasta el punto de que la Administración Trump planea eliminar del mercado los vapeadores de sabores.

Su utilización puede ser fatal, ya que ya se han producido dos muertes en el país por su uso habitual. Los investigadores de la agencia estatal de Salud de Oregón (OHA) todavía no han dado con la causa exacta de los fallecimientos. “Investigamos sin son causadas por contaminantes, ingredientes en el líquido o algo más”, indican.

Asimismo, los vapeador implican otro riesgo: el de explosión. Se producen más de 2.000 al años y recientemente un hombre terminó en el hospital con la mandíbula rota.