Ingresan otros dos casos derivados del barco donde se detectó la variante india. 

Otros dos tripulantes del buque 'Prometheus Leader', en cuarentena en el puerto de Vigo y en el que se han detectado tres casos de la variante india, han tenido que ser trasladados al hospital, con lo que ya son cuatro los marineros ingresados y siete el total de tripulantes afectados por este brote. Según ha confirmado el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, otros dos marineros fueron trasladados al hospital en las últimas horas, por lo que actualmente son cuatro los que se encuentran ingresados en el Hospital Vithas Vigo (antiguo Fátima), aunque todos ellos en planta.

Según han informado fuentes del Servizo Galego de Saúde (Sergas) y del hospital vigués, de los dos marineros hospitalizados en la tarde-noche del domingo, un varón de 52 años está confirmado con covid y el otro, un varón de 38 años que se encontraba pendiente de resultados, también ha dado positivo en las pruebas a última hora de la mañana de este lunes. El resto de la tripulación -formada en total por 22 personas-, se encuentra en seguimiento médico dentro del barco, ha añadido Feijóo. Entre la tripulación del barco se detectaron por parte de las autoridades sanitarias gallegas seis casos de covid-19, de los que cinco fueron remitidos a secuenciación por sospecha de variante india.

Finalmente, tres de ellos -los otros dos presentaban una carga viral insuficiente- fueron confirmados como pertenecientes a la variante B1.617, subvariante 2 de la cepa india, que "es sensible a la vacuna", los primeros que se detectaron en España. Según el Sergas, "los expertos entienden" a partir de estos resultados que "todo el brote sería de la variante india". Alberto Núñez Feijóo ha dicho este lunes que la situación es "estable", aunque no se trata de "una variante fácil", si no que "conlleva más incremento de contagiosidad". "Hemos de seguir tutelando y monitorizando a las personas que están en el barco y cuidando a los cuatro hospitalizados hasta el momento", ha zanjado.