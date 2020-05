Los institutos no quieren abrir las aulas hasta septiembre: "No lo necesitan"

Los directores de los institutos públicos no quieren volver a abrir las aulas hasta septiembre porque las ventajas para los alumnos no compensan "los inconvenientes y riesgos". Pese a que la vuelta a las aulas se prevé para el próximo curso, durante la fase 2 de la desescalada, a la que varios territorios podrían llegar a finales de mayo, se permite dar clases presenciales para reforzar algunos cursos.

La Federación de Asociaciones de Directivos de Centros Educativos Públicos (FEDADI) afirma que esta es la posición de la mayoría de los equipos directivos de los institutos españoles. En un comunicado al que ha tenido acceso Europa Press, subrayan que "las ventajas que ofrece la vuelta total o parcial, voluntaria u obligada, del alumnado a sus aulas son nimias en comparación con los inconvenientes y riesgos que se afrontan" por la pandemia del coronavirus.

Desde el pasado 16 de marzo, todos los centros educativos españoles ofrecen su enseñanza a distancia por medios telemáticos tras la suspensión de la docencia presencial decretada por el estado de alarma. Una situación que el profesorado ha sobrellevado "con jornadas maratonianas" y "gran imaginación" para salvar la "tan preocupante brecha digital", apuntan los directores de FEDADi.

La posibilidad de que en junio, como establece el Gobierno, los alumnos de segundo de Bachillerato o cuarto de Secundaria acudan voluntariamente a los centros para recibir clases de refuerzo "puede desbaratar el enorme esfuerzo realizado por el profesorado para atención no presencial de su alumnado", sostienen los directores, porque consideran "imposible" combinar la enseñanza en el aula con la docencia a distancia.

"Es que te lo dicen hasta los propios chavales, no lo necesitan. Para lo que queda de curso, vamos a seguir 'online", explica a Europa Press Alberto Arriazu, director del instituto de enseñanza secundaria Navarro Villoslada de Pamplona, donde estudian un millar de jóvenes. "Los centros no están cerrados, lo que están cerrados son los edificios de los centros", añade Arriazu, que fue presidente de FEDADI hasta el año pasado, para recalcar que durante el confinamiento no ha cesado la actividad educativa ni el progreso del curso.

El actual presidente de FEDADI, Raimundo de los Reyes, admite que en función de la realidad de cada centro y territorio puede haber "excepciones" que permitan la asistencia puntual de algunos alumnos durante el mes de junio, aunque descarta clases con varios estudiantes. "Las garantías sanitarias que se les debe ofrecer son imposibles ahora mismo, y la salud debe ser lo prioritario", sentencia.

Piden que se escuche a la comunidad educativa

En el comunicado, consensuado por todas las asociaciones regionales que integran FEDADI, los directores cuestionan las recomendaciones del Ministerio de Sanidad para los centros docentes, y critican que la "autoridad sanitaria única" les encomiende responsabilidades que consideran ajenas a los equipos directivos de los institutos.

"Da la impresión de que se utiliza el concepto de "autonomía de centros" cuando las administraciones ya no saben qué hacer", afirma la federación, que anima al Gobierno a escuchar a la comunidad educativa, "y singularmente a los directores y directoras" de los centros educativos, para preparar de la forma "más acertada posible" la reanudación de las clases presenciales.

FEDADI lamenta también que la falta de "voluntad de consenso" y los "intereses partidistas" impidieran que el Ministerio de Educación y las comunidades autónomas acordasen "una solución adecuada para las necesidades del alumnado" para el cierre de este curso marcado por la pandemia.

En ese sentido, los directores consideran que el acuerdo entre el Gobierno y la mayoría de las comunidades (Andalucía, Castilla y León, Euskadi, Madrid y Murcia no lo suscribieron) para que la repetición sea algo muy excepcional este curso resulta "insuficiente" y provocará que el alumnado de diferentes territorios "promocione y titule en condiciones distintas, situación que se agrava en el caso de segundo de bachillerato".

'Vuelta al cole' consesuada

FEDADI celebra, sin embargo, que la última reunión de la Conferencia Sectorial de Educación que reúne al Ministerio y a las comunidades finalizase con la creación de una comisión mixta de trabajo para preparar el próximo curso ante los diferentes escenarios que puede dejar la evolución de la pandemia, algo que la federación de directores considera "imprescindible".

"Creemos que la corresponsabilidad debe ser la única vía en un sistema profundamente descentralizado", apuntan en el comunicado, aunque los responsables de los institutos públicos reclaman dotar a los centros, a los profesionales y a las familias de recursos materiales y formación para afrontar una posible nueva situación de confinamiento y docencia a distancia.

"De cara al futuro, la experiencia de las últimas semanas ha hecho patente la necesidad de prevenir situaciones semejantes, evitando que se repitan errores y carencias. Es de esperar y desear que, lo antes posible, se produzca una profunda reflexión sobre lo acontecido", proclama la federación, recordando que los equipos directivos son los que "mejor conocen la realidad de sus centros". "Por ello FEDADI, como siempre, quiere ofrecer su colaboración que sin duda aportará, al menos, algo de realismo", rubrica el comunicado.