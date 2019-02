Cinco hechizos de San Valentín para conseguir a tu ser amado

Que el amor es muy complicado no es ningún secreto, el encontrar esa persona que dejar entrar mariposas en tu estómago... ¡No es facil!. Pero si además, contamos con que la otra persona debe sentir lo mismo por ti, el cóctel puede resultar muy explosivo.

Desde los orígenes de la civilización, el hombre se ha ayudado de la magia para conseguir distintos fines. Atraer la buena suerte, la lluvia para los cultivos, la protección de las aldeas, y como no el amor.

Si estás en la situación en la que tu ser amado no te corresponde, y sufres en silencio, no te pierdas los rituales que explicamos a continuación para conseguir a esa persona especial.

Hechizo gitano para atraer a la persona que amas.

En un viernes por la noche, enciende una vela blanca y colócala en un soporte de vidrio. Visualiza que la llama es una brillante llama de amor que arde dentro del corazón de tu ser amado, y el soporte de la vela es el cuerpo de tu amor. Mientras miras fijamente la llama, visualiza cómo se eleva. Tu propia pasión hará que suceda, y cuando lo haga, siente como tus emociones se vierten en la llama. Piensa positivamente y con calma en tu amante y atráelo/a hacia el calor de la llama. Pronuncia el siguiente conjuro gitano para el amor: "Que esta llama de la pasión arda dentro de tu corazón. De mí, no te podrás separar".

Deja que la vela se consuma sola. Repite el hechizo las siguientes tres noches o hasta que recibas la atención que mereces de tu ser amado

Hechizo del papelito.

Este hechizo sirve para encontrar un amor y pueden realizarlo tanto hombres como mujeres. Se debe llevar a cabo un sábado en luna creciente. Al igual que en el resto de los hechizos, es muy importante mantener la fe en un resultado positivo. Necesitarás un papelito, un bolígrafo de tinta roja,tres velas rojas y una cinta roja.

Debes colocar sobre una mesa con un mantel blanco, las tres velas rojas en forma de triangulo y encenderlas. Luego debes escribir sobre el papelito tu nombre completo y en el otro lado, el nombre de la persona que deseas. Luego lo doblas y le haces tres nudos con la cinta roja, a continuación dirás la siguiente oración:

"En el nombre de Venus, tu que reinas en el mundo perfecto, tu que puedes ablandar o endurecer el corazón de los mortales y enamorar a quien quieras con solo decir una palabra, a ti invoco en esta noche para que escuches mi suplica y hagas de esta tu voluntad. Admirada y respetada Venus, te pido humildemente que hagas que (di el nombre completo de la persona) me ame y me desee fervorosamente siempre y en todo lugar. Haz que sienta un profundo amor por (di tu nombre completo), que con solo verme sus ojos se llenen de emoción, que con solo escuchar mi voz su corazón lata más rápido. Oh, bella Venus, alabaré tu nombre siempre y en todo lugar si haces de mi petitorio una realidad. Que así sea".

Después de decir esta oración, debes apagar las velas y colocar el papelito con la cinta debajo de tu almohada durante 9 noches.

Mantra de Amor

Este mantra para el amor es uno de los conjuros de amor sin materiales más populares que existen. Toma una hoja de papel y escribe la frase:"A ama a B", donde A es tu nombre y B es el nombre de la persona que amas.

Invierte el orden de la frase, letra por letra. Ahora, toma otra hoja de papel en blanco y escribe la misma frase orden inverso, pero esta vez escríbelo en cursiva, sin dejar ningún espacio entre las palabras ni levantar el lápiz. Ten este papel contigo y lee en voz alta las palabras. Esto se debe hacer al menos 10 veces al día. Cuando has alcanzado el objetivo deseado, puedes arrojar este papel a la basura.

La cáscara reveladora

Para saber si la persona que amas se convertirá en tu esposo o esposa, haz lo siguiente. Por la mañana, tan pronto como te levantes, pela un limón pequeño. Con la piel, haz dos piezas iguales, cada una del tamaño de una moneda. Coloca las piezas con los lados internos juntos y los lados de la cáscara hacia fuera, y ponlos en tu bolsillo derecho o en tu bolso o cartera. Déjalos allí todo el día.

A la noche, cuando te desvistas para acostarte, toma la cáscara de tu bolsillo o bolso y frota las patas de la cama con ella. A continuación, coloca las dos piezas de cáscara debajo de tu almohada y acuéstate a dormir. Si sueñas con tu amor, entonces seguramente te casaras con él o ella.

Haz que vuelva tu amante usando aceite

Unta una vela color rosa o rojo e inscribe el nombre del amante que quieres que regrese arrepentido en ella.

Enciende la vela, y una vez que se ha consumido, entiérrala en una maceta nueva. También coloca en la maceta un trozo de algo que haya tocado la persona que deseas recuperar. Planta un girasol en una maceta y envuélvela con una prenda de vestir perteneciente a la persona.

Riega la planta todos los días, y a medida que la planta crece, también lo hará el amor de la persona por ti.