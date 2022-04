Investigan la "fuga" en moto de juguete de la guardería de dos niños en Almería

El pasado Lunes Santo dos niños de dos años de edad fueron encontrados en la calle tras darse a la "fuga" de la guardería en sus motos de juguete. El suceso tuvo lugar en Almería y la Inspección Educativa de la Consejería de Educación y Familias de la Junta de Andalucía va a investigar el caso. Fuentes del Gobierno andaluz han indicado a EFE que "se tomarán las medidas pertinentes", después de que supuestamente los pequeños escapasen por una puerta que había quedado abierta, recorriendo unos 300 metros, tal y como adelanta el periódico ‘La Voz de Almería’.

Una de las madres de los niños dice que los menores habrían salido por una puerta abierta de la escuela infantil, recorriendo varias calles hasta ser avistados en un semáforo ubicado a la altura de un centro de entretenimiento infantil por una mujer, que los recogió y alertó a la Policía Nacional, según declaraciones recogidas por EFE. De acuerdo al relato de esta progenitora, los agentes entregaron a los menores a dos monitoras que llegaban en ese momento, remitiendo también las diligencias instruidas por estos presuntos hechos a la Fiscalía de Menores.

En cualquier caso, las fuentes diferentes consultadas por EFE apuntan que al tratarse de Semana Santa, el personal habitual de la escuela infantil no era el que prestaba el servicio durante el Lunes Santo, sino una subcontrata que realiza labores de atención y cuidado de los niños en periodos no lectivos y los viernes a partir de las dos de la tarde.

La progenitora apunta que no sólo está en marcha la investigación de la Inspección Educativa, sino que también la directora ha solicitado un informe a esta empresa y que una "mayoría" de padres de los niños de la guardería han presentado un escrito para solicitar medidas e información. “Es un hecho gravísimo. Una cosa que no se puede volver a repetir. No basta con decir que gracias a Dios no ha pasado nada", asegura esta madre, quien reitera que el problema no es de la escuela infantil, de su directora o profesoras habituales, sino de esta “subcontrata de la Junta que (...) no asume responsabilidades y no ve una negligencia por parte de las monitoras”.

Por ello, reclama “seguridad” para los menores y afirma que la "mayoría de padres" no quieren "a esa empresa a cargo" de sus hijos, apuntando que no descarta denunciar lo ocurrido por la vía judicial cuando llegue el momento.