Juan Roig se pronuncia: "Menos hablar de la vacuna y más pico y pala"

El presidente de Mercadona, Juan Roig, se ha pronunciado acerca de la situación provocada en España por la pandemia del coronavirus. Roig ha instado a "no hablar tanto de la vacuna" para seguir trabajando "pico y pala" en salir de la crisis derivada de la pandemia. En la misma línea, el presidente de Bankia José Ignacio Goirigolzarri que considera que "es un error concentrar las esperanzas en la vacuna" contra la Covid-19 porque "nos hace fatalistas".

En el XIX Congreso de Directivos CEDE, que se ha celebrado esta semana en Valencia, Roig ha insistido en que en tiempos de crisis hay que apoyarse en las fortalezas y no en las debilidades, puesto que ahora estamos "haciendo un túnel en el Himalaya" y no se sabe qué profundidad tiene ni cuánto tiempo va a durar. Por eso, según el empresario, hay que dedicarse "a picar" y no a mirar atrás. Goirigolzarri comparte su opinión y considera que es necesario "adaptarse a vivir con esta situación" porque "hablar tanto de la vacuna generará expectativas frustradas y no nos permite focalizarnos en las capacidades que tenemos".

Roig, considera que durante esta crisis "no hemos enfocado bien el 'quédate en casa'. Es como respirar o comer, las dos cosas las tenemos que hacer: primero respirar y después comer pero si respiras mucho y no comes acabarás por dejar de respirar", ha advertido. Y añadió: "Hay que cuidarse por supuesto, pero además es innegable que está la economía".

Goirigolzarri, por su parte, cree que es importante que "la agenda política debe concentrarse en las cosas que realmente preocupan a los ciudadanos: la crisis sanitaria, esto es, salvar vidas, y en la crisis económica, generar puestos de trabajo". También insistió en que haya "un presupuesto con el máximo consenso y concentrado en la generación de riqueza" y un cambio en el modelo educativo en un mundo en transformación que exige nuevas habilidades y "si no se hace un esfuerzo ahora será un problema en los próximos años".

Sin planes ante pandemias

Sobre la afección de la crisis de la Covid en sus empresas, el presidente de Bankia ha admitido que tenían análisis de riesgos frente a todo tipo de situaciones, desde terremotos hasta ataques terroristas, pero "ninguno para una pandemia" y ha destacado el cambio de catálogo de productos y servicios que ha experimentado la entidad a raíz de esta crisis.

El dueño de Mercadona Juan Roig ha cifrado en 300 millones la inversión de la cadena de supermercados en medidas para preservar la salud de sus trabajadores y sus clientes, y ha explicado que durante este tiempo se han concentrado en sus fortalezas, haciendo lo que hacían y estando "al pie del cañón".