Arcuri llevará al Supremo que Rivas recupere la patria potestad de sus hijos

Enrique Zambrano, abogado del Italiano Francesco Arcuri, ha calificado de inconcebible que el Gobierno haya incluido en el indulto parcial a Juana Rivas que esta vecina de Maracena (Granada) recupere la patria potestad de los dos hijos de la expareja, una medida que recurrirá ante el Supremo. En declaraciones a Efe, el letrado de Arcuri ha mostrado su sorpresa ante el indulto parcial aprobado por el Consejo de Ministros, no tanto por la reducción de la pena de prisión impuesta a Rivas sino por conmutarle la privación de la patria potestad por 180 días de trabajo en beneficio de la comunidad.

Zambrano ha calificado de inconcebible que el Gobierno se haya posicionado sobre la patria potestad de los dos hijos de la expareja, una decisión que afecta a terceros y que, por tanto, no tiene cabida en la ley que regula el indulto. "Que recupere la patria potestad es como decirnos vete al Supremo, que te darán la razón", ha resumido Zambrano, que ha incidido en que al ser una medida civil que no afecta solo a la condenada, no puede modificarse en un indulto.

El abogado de Arcuri no ha valorado la decisión del Gobierno de reducir la pena de prisión de Juana Rivas pero sí que la resolución está "doblemente mal" desde un punto de vista legal porque afecta a temas civiles y a terceros. "Lo más grave es que esta medida lo que hace es despenalizar el delito de sustracción de menores cuando lo comete una mujer", ha subrayado Zambrano, que recurrirá la decisión ante el Supremo y que ha deseado que la Unión Europea tome "cartas en el asunto".

"Llegaremos a donde tengamos que llegar", ha añadido el letrado, que se ha opuesto con rotundidad a que Juana Rivas pueda volver a tomar decisiones sobre sus hijos. El Consejo de Ministros ha rebajado la condena de cárcel a Juana Rivas de dos años y medio a un año y tres meses de prisión y ha sustituido los seis años de inhabilitación especial para ejercer la patria potestad por 180 días de trabajo en beneficio de la comunidad.

Rivas cumple su condena en el Centro de Inserción Social (CIS) Matilde Cantos de Granada después de que el juzgado de Vigilancia Penitenciaria estimara el recurso de la Fiscalía contra el tercer grado que concedió en un primer momento.

La Fiscalía había apoyado la concesión de un indulto parcial pero había abogado por mantener la inhabilitación para ejercer la patria potestad rebajada hasta los cuatro años, sin contemplar en ningún momento su eliminación.

Juana Rivas fue condenada a cinco años de prisión por dos delitos de sustracción de menores, pena que el Supremo rebajó a la mitad al considerar que, aunque fueron dos los menores sustraídos, cometió un único delito. Los hechos tuvieron lugar en el verano de 2017, cuando esta madre estuvo un mes en paradero desconocido con sus hijos para no entregarlos al padre.