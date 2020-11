Uno de los acusados por los atentados de Cataluña admite su arrepentimiento

Mohamed Houli Chemlal, acusado de formar parte de la célula yihadista que atentó en Cataluña el 17 de agosto de 2017, ha asegurado ante el tribunal de la Audiencia Nacional que juzga estos hechos que ratifica todo lo que ha declarado hasta ahora y ha afirmado que está "arrepentido".

"Mi arrepentimiento se basa en que todas las veces que me han llamado para declarar he declarado, incluso he declarado voluntariamente", ha afirmado a preguntas de su abogada, María del Carmen González, quien le ha preguntado si era un sentimiento "sincero". "Obviamente", ha dicho Holui Chemlal.

Houli Chemlal es el primero de los tres acusados en el juicio que ha comenzado este martes en declarar ante el tribunal de la Sección Tercera de la Sala de lo Penal, presidido por Alfonso Guevara. Tras un habitáculo de cristal, donde se encontraba acompañado de los otros dos acusados, ha recordado que durante la instrucción de la causa declaró voluntariamente.

Asimismo, este acusado, que resultó herido por la explosión de una vivienda en Alcanar (Tarragona) donde se preparaban los explosivos para atentar en Barcelona, ha indicado que se acoge a su derecho a no declarar pero que ratifica todo lo que ha dicho hasta ahora en este procedimiento y ha mostrado su arrepentimiento.