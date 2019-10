A Pobra do Caramiñal quiere justicia para Diana: "Se cruzó con un desalmado"

La noche del pasado 21 de agosto de 2016 la historia de la localidad coruñesa de A Pobra Do Caramiñal quedó marcada. En el pueblo donde fue raptada la joven Diana Quer la noche que regresaba desde las fiestas a su casa no se habla de otra cosa por mucho que pasen los meses: el crimen de la joven. Desde el paseo marítimo desde el que Enrique Abuín Gey la siguió lentamente acechándola hasta raptarla son varios los que echan la mirada hacia arriba, detrás del instituto, en busca de la casa a la que llegó la familia Quer hace años atraída por la tranquilidad que suele reinar en la localidad. "Aquí es más conocido El Chicle que la joven", dicen dos mujeres mientras continúan con su paseo diario. "Tiene que haber justicia", aseguran. "Se cruzó con un desalmado", reprochan al destino. Recuerdan como si fuera ayer cómo todo el mundo se volcó en su búsqueda teniendo muy presente que también muchos temieron que El Chicle hubiera tenido algo que ver.

No es la primera vez que les preguntan por Diana Quer. "Una gran pena". Ni por El Chicle. A muchos les suena su vida de "maleante" y de "trapicheos", pero se hace el silencio cuando sale a relucir su historial policial repleto de antecedentes. Una sonrisa cómplice y socarrona lo dice todo. "Mi hijo le conoce", reconocen. "Y lo que hacía, también", continúan, pero lo último que te imaginas es que "llegara a matar, y de esa manera, a esta pobre chica". Y sentencian: "Una cosa es hacer las tropelías que hacía y otra cosa es matar".

Entrada a A Pobra do Caramiñal.

Estas dos mujeres, que prefieren no dar sus nombres, recuerdan cómo hace una veintena de años otra chica fue asesinada en el pueblo, "en el puente de San Antón, por dos jóvenes del pueblo". Todo indica que Diana no llegó hasta ese puente que separa el paseo marítimo de la carretera que lleva hasta su casa. Minutos antes, absorta y ajena a lo que sucedía, enviaba mensajes de whatsapp desde su móvil rumbo a una casa desde la que a lo lejos se puede ver la localidad de Boiro con todo A Pobra Do Caramiñal a sus pies.

Puente de San Antón, en A Pobra Do Caramiñal.

Boiro fue precisamente el lugar en el que cayó Abuín y ese dispositivo móvil la clave para saber dónde la joven fue raptada e introducida en el maletero de un Alfa Romeo de color gris que abandonó la localidad por la entrada sur dirección Padrón y cuyo haz de luz fue meses después clave para su posterior identificación. Todo se lo saben al dedillo del caso Diana Quer en este pueblo que en verano duplica sus habitantes. Un pueblo que se movilizó en busca de Diana y de la que ahora hablan casi sin darse cuenta como si de un miembro de su familia más se tratara. Así relatan casi al detalle cómo sucedió todo. "Eran fiestas y su madre le preguntó si iba a recogerla, pero al final se quedó un rato más con las amigas y luego decidió subir sola".

Calle donde se colocan los feriantes en A Pobra Do Caramiñal.

Y así empezó a caminar desde los Jardines de Valle Inclán de A Pobra por el Paseo de Arenales iluminado por farolas con el mar a un lado y tiendas al otro. Era el primer tramo de su recorrido. Su móvil, desde el que mandó un mensaje a un amigo de Madrid en el que decía "un gitano me está llamando" la llega a situar delante de la pizzeria 'Mi manda Picone'. Es el último establecimiento antes de que empiece una manzana de naves abandonadas. En la calle de detrás del paseo es donde los feriantes tenían aparcadas sus caravanas. "Esta zona ya está más desangelada", relatan estas vecinas señalando metro a metro los pasos que pudo dar Diana Quer. Aquí "se cruzó con un desalmado", piensan señalando esa abandonada calle.

Pizzeria donde el móvil de Diana la situó.

"Cuando es la feria el pueblo se va a los Jardines y esta zona, que suele estar desangelada, lo está aún más", lamentan pensando en la noche en la que Diana Quer se disponía a subir a su casa por una carretera sin arcén, llena de curvas en cuesta, y sin iluminación. Pero no llegó. El Chicle, según Fiscalía, se abalanzó violentamente sobre ella sin que pudiera hacer nada. 500 días después su cuerpo apareció en una nave abandonada después de que Abuín confesara su muerte. Ahora el próximo 29 de octubre El Chicle se sentará en el banquillo, ante un jurado popular, para enfrentar un proceso en el que figuran más de 50 testigos y 40 peritos. "Que se haga justicia", es lo único que piden estas mujeres que continúan con su paseo con Diana en su pensamiento. "Cuando estamos fuera y nos preguntan por nuestro lugar de origen decimos A Pobra y siempre nos responden lo mismo: ¿es el pueblo donde El Chicle asesinó a Diana?".