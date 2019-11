La madre de Diana Quer: "Por fin llegó el día, que se haga justicia"

Diana López-Pinel, la madre de Diana Quer, ha llegado al juzgado de Santiago de Compostela sobre las nueve y media de la mañana. Dentro estaban ya el padre, Juan Carlos Quer y el asesino confeso de la joven madrileña que desaparició en A Pobra do Caramiñal y cuyo cuerpo fue encontrado 500 días después en un pozo. No ha querido hacer declaraciones ante los medios agolpados en la puerta pero sí ha asegura que "por fin llegó el día" y que "se haga justicia".

Sí declaró el padre, que pidió no derogar la prisión permanente revisable para evitar que lo que le había sucedido a su hija le ocurriera a otras jóvenes. "Es un día muy triste, muy triste", decía antes de dar las gracias a la Guardia Civil y a los vecinos de A Pobra do Caramiñal por el cariño que mostraron y cómo se volcaron el día que desapareció su hija. Mientras, José Enrique Abuín Gey, alias El Chicle, entraba en los juzgados para un juicio que finalmente puede dar comienzo después de un primer intento fallido el pasado 28 de octubre, al no haberse podido constituir el jurado.

Ayer se consiguió finalmente y esta misma mañana el tribunal de la Sección Sexta de la Audiencia Provincial de A Coruña, en su sede de Santiago de Compostela, comenzará a juzgar a El Chicle en un lugar que ya le es familiar, pues en abril pasado ya compareció en la sala de bodas que acogerá la vista por otro delito.