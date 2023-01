Justin Timberlake es premiado por ayudar al medioambiente

Justin Timberlake recibió un galardón el sábado por la noche por su forma de vida sostenible y su compromiso con la Environmental Media Association.El cantante y actor de 30 años fue premiado con el EMA Futures Award por ser una persona "activista y comprometida con el medioambiente" en la ceremonia celebrada en los estudios de la Warner Bros en Burbank (California). También bromeó acerca de su amor por las "hierbas" verdes."Me gustan muchas cosas verdes: la naturaleza, el dinero, la Rana Gustavo, los campos de golf, incluso me gusta Seth Green (conocido actor de la serie Buffy cazavampiros). Me gustan todo tipo de hierbas verdes, algunas las tomo bajo prescripción médica. ¡Es legal! Ah, y el té verde, a eso me refería, al té verde", bromeó Timberlake.Debbie Levin, presidenta de EMA ha elogiado a Justin y al Sindicato de productores de América (PGA) porque "han llevado a un nivel superior un estilo de vida sostenible".Justin, al que presentó el director Norman Lear, es propietario de Mirimichi, un campo de golf que se encuentra en las afuera de su casa de Memphis (Tennessee) y describe sus esfuerzos como "un trayecto fantástico para mí, mi familia y mis amigos"."Mi familia y yo escuchamos que querían 'pavimentar el paraíso y transformarlo en un parking'. Fue entonces cuando decidí comprar el paraíso", comentó.