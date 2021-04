Juzgan al cómico David Suárez por un tuit de mujeres con síndrome de Down

Otro varapalo para el cómico gallego David Suárez. Será juzgado el 4 de mayo por un comentario sexual en su cuenta de Twitter sobre las mujeres con síndrome de Down, que la Fiscalía califica de humillante y vejatorio, por lo que le pide año y 10 meses de cárcel y más de 3.000 euros de multa. "El otro día me hicieron la mejor mamada de mi vida. El secreto fue que la chica usó muchas babas. Alguna ventaja tenía que tener el síndrome de Down", es el mensaje que publicó en Twitter el 18 de abril de 2019 (que ya ha sido eliminado) y por el que se sentará en el banquillo ante el Juzgado Penal número 22 de Madrid.

Según el escrito de acusación de la Fiscalía de Madrid, el perfil desde el que lanzó este tuit era abierto al público, y en junio de 2019 contaba con 77.963 seguidores y el mensaje en cuestión generó hasta ese día 10.000 comentarios, 4.778 retuits y 13.793 "me gusta".

El Ministerio Público considera los hechos constitutivos de un delito contra el ejercicio de los derechos fundamentales del artículo 510.2 del Código Penal, que contempla prisión de seis meses a dos años de cárcel para quien lesione la dignidad de las personas mediante acciones que entrañen humillación, menosprecio o descrédito por motivos racistas, antisemitas, de ideología, religión o creencias, situación familiar, orientación o identidad sexual, por razones de género o por enfermedad o discapacidad.

Además de la pena de prisión y la multa, el fiscal pide también que durante el tiempo de la condena se le inhabilite para el ejercicio de su profesión de humorista en las redes sociales, así como otros 5 años de inhabilitación para el ejercicio de profesión u oficio educativo en el ámbito docente, deportivo o de tiempo libre.

A raíz de la polémica que generó su comentario, la Cadena Ser prescindió de su colaboración con el programa "Yu, no te pierdas nada" de Los 40 Principales, pese a que no haberlo hecho en antena. El Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi) denunció a su vez al cómico ante la Policía por este comentario "vejatorio" que "atenta contra la dignidad e integridad moral de las personas con discapacidad, las ridiculiza e incita al odio".

En su cuenta de Twitter, el humorista se defendió asegurando que no era su intención la de "herir a las personas con síndrome de Down" y tras resaltar que siente repulsa hacia cualquier vejación que sufra una persona, ha subrayado que es cómico y que su género es el humor negro, y lo calificó de "género pedregoso" que "pone sobre la mesa todo aquello de lo que nadie quiere hablar".