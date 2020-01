La crisis de la mediana edad existe: así es la curva de la felicidad durante tu vida

Seguramente lo has escuchado muchas veces: "Estoy en la crisis de los… ¿30? ¿40? ¿50?". Cada persona es un mundo, pero muchas sienten en algún momento de su vida que nada tiene sentido, que no han hecho nada extraordinario a lo largo de los años. Si estás sufriendo algo parecido no pierdas la calma: casi todos lo hemos pasado (especialmente a partir de los cuarenta) o lo haremos en un futuro.

La crisis de la media edad, una de las más 'temidas', es una realidad, según una nueva investigación obra del Darmouth College de EEUU. El informe, publicado por la Oficina Nacional de Investigación Económica (NERB), asegura que en torno a los 47,2 años las personas que viven en países desarrollados atraviesan el peor momento de sus vidas (en las naciones en vías de desarrollo ocurre un año después).

Quien padece esta crisis siente que está atrapado en una vida vacía y aburrida a la que ha llegado a través un matrimonio infeliz, una carrera truncada o la sensación de que su cuerpo ya no responde como antes. Pero, además, la mayoría de los síntomas de esta afección -desequilibrio, inactividad y una leve depresión, revelan serios problemas vitales.

El estudio realizado por el Darmouth College, una universidad privada, recogió datos en 132 países desde 1972 hasta 2018 para delinear la curva de la felicidad en dichos estados El profesor de economía David Blanchflower asegura en el informe que, con los años, la forma de dicha curva evoluciona hasta formar una U.

En la mayoría de los países desarrollados la curva comienza a descender después de cumplir los 30 y toca fondo a finales de los 40. Blanchflower defiende que hay "evidencias solidas de que la felicidad vuelve a los niveles de cuando teníamos 20 años a finales de los 70". No obstante, otros expertos destacan que la ciencia todavía ignora los motivos.

Al llegar a la mediana edad cambian nuestros valores, nuestras ideas, el cerebro 'se modifica' y comienza una etapa en la que se es más ambicioso -también la decepción empieza a formar parte del día a día-. Las hormonas sexuales disminuyen en ambos sexos. Sin embargo, hay esperanza: no pocos expertos aseguran que la mediana edad es un momento de transición y no necesariamente lo debemos considerar como una etapa de crisis.

Otra amplia investigación sobre el tema titulada "MIDUS", organizada por el Instituto Nacional de Envejecimiento de EEUU y que recopiló información de 7.000 adultos de entre 25 y 75 años, descubrió que, a largo plazo, la mayoría de las personas de mediana edad afirmaba que estaban satisfechas con sus vidas. No obstante, un 10% con edades comprendidas entre los 40 y los 60 años la sufría debido a un divorcio, la pérdida de su trabajo o problemas de salud.

No hay duda de que existen una serie de factores que influyen en nuestro estado de ánimo a cierta edad y numerosos condicionantes psicológicos que determinan la evolución de lo biológico. Pero, además, la evolución económica y los cambios en el mercado laboral han provocado que muchos de quienes en otras épocas habrían tenido la vida relativamente resuelta a mitad de los 40, en la actualidad tengan muchas dudas sobre su futuro.